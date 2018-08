Udany test broni przyszłości. Chiny ujawniły hipersoniczny samolot

Chiny z powodzeniem dokonały próby hipersonicznego samolotu, który może być nie do powstrzymania przez współczesne systemy obronne przeciwlotnicze i przeciwrakietowe - w poniedziałek poinformowały chińskie media. Wszystko dzięki olbrzymiej prędkości i wykorzystywaniu przełomowej technologii, nad którą od lat pracują również Amerykanie.

Prędkość hipersoniczna, w odróżnieniu od zwykłej prędkości naddźwiękowej, to prędkość przekraczająca 5 machów, czyli 5-krotność prędkości dźwięku.

Test eksperymentalnego, bezzałogowego samolotu Starry Sky-2 odbył się w piątek w nieujawnionym miejscu w północno-zachodnich Chinach - podano w wydanym w poniedziałek oświadczeniu jednej z głównych chińskich agencji pracujących nad technologiami kosmicznymi, China Academy of Aerospace Aerodynamics (CAAA). Tym samym po raz pierwszy poinformowano o pracach nad tą nieznaną dotąd maszyną. Uderza z granicy kosmosu. Nieoficjalnie: Chińczycy testują nową hipersoniczną broń Chiny... czytaj dalej »

Przełomowa technologia

Samolot został wyniesiony na bardzo dużą wysokość za pomocą wielostopniowej rakiety, po czym oddzielił się od niej i uruchomił własny napęd. Zgodnie z wydanym oświadczeniem, w trakcie niezależnego lotu osiągnął pułap 30 kilometrów, wykonywał "ekstremalne zwroty" oraz utrzymał prędkości powyżej 5,5 machów, przez ponad 400 sekund rozwijając przy tym maksymalną prędkość 6 machów, czyli 7 344 kilometry na godzinę.

Po wszystkim maszyna bezpiecznie wylądowała w wyznaczonym miejscu.

Nie ujawniono, jakiego rodzaju napęd zastosowano w pojeździe. Maszyna ma jednak wykorzystywać przełomową technologię wykorzystującą zjawisko kompresji siły nośnej (ang. compression lift). Zjawisko to, przy odpowiednim zaprojektowaniu kształtu kadłuba, pozwala podczas lotu z prędkością naddźwiękową na wykorzystanie tworzonej wówczas fali uderzeniowej do zwiększenia własnej siły nośnej oraz zmniejszenia oporu powietrza.

Źródło: Reuters TV Hipersoniczy Starry Sky-2 ma być gotowy do użycia militarnego w ciągu kilku lat

Choć zjawisko to opisane zostało jeszcze w latach 50. XX wieku, bardzo trudne okazało się jego praktyczne wykorzystanie w lotnictwie. Pierwszym i jedynym dotąd samolotem wykorzystującym kompresję siły nośnej był eksperymentalny, załogowy XB-70 Valkyrie z połowy lat 60. Prace nad nim zakończono po kilku latach testów. Osiągał on jednak znacznie mniejszą niż testowany obecnie Starry Sky-2 prędkość 3 machów. Chińczycy w tajemnicy testują broń hipersoniczną. Wyjątkowo często Na początku... czytaj dalej »

Superszybki bombowiec?

Chińscy naukowcy ogłosili piątkowy test "wielkim sukcesem", którego celem było przetestowanie szeregu swoich najnowszych technologii.

Jak wskazuje gazeta "South China Morning Post", Starry Sky-2 po pomyślnym zakończeniu fazy eksperymentalnej mógłby jednak służyć do przenoszenia pocisków zdolnych przedrzeć się przez wszystkie istniejące obecnie systemy przeciwrakietowe.

Specjalnie zaprojektowane pociski, wypuszczane przy hipersonicznych prędkościach, byłyby nie tylko teoretycznie niemal niemożliwe do zestrzelenia, ale też miałyby olbrzymią energię kinetyczną zwiększającą siłę niszczącą po uderzeniu w cel.

Cytowany przez gazetę ekspert z Pekinu Zhou Chenming ocenia, że nowa chińska maszyna służyłaby przede wszystkim do przenoszenia pocisków konwencjonalnych, a nie atomowych. Jego zdaniem Chińczykom brakuje jednak jeszcze "trzech do pięciu lat", nim będą w stanie wykorzystać nową technologię do celów wojskowych.

- Ten test pokazał, że posiadamy światowej klasy kluczowe wyposażenie pojazdu hipersonicznego, takie jak mechanizm odłączania [od jednostki wynoszącej pojazd na dużą wysokość - przyp. red.], ochrona termiczna, system kontroli lotu i komunikacja - wymienił inny ekspert Wang Yanan na łamach chińskiej gazety "China Daily". USA bliżej broni przyszłości. X-51 mknął z prędkością hipersoniczną U wybrzeży... czytaj dalej »

Starry Sky-2 nie jest pierwszą hipersoniczną chińską jednostką latającą, jest jednak pierwszym chińskim samolotem wykorzystującym technologię kompresji siły nośnej. Oprócz znacząco lepszych parametrów lotu i zdolności do przenoszenia większych ładunków Chińczykom udało się zapewnić dzięki temu bardzo dużą manewrowość, która ma dodatkowo utrudniać zestrzelenie maszyny.

Natychmiastowe Globalne Uderzenie

Nad hipersonicznymi broniami coraz intensywniej pracują obecnie również Amerykanie i Rosjanie. Chodzi o stworzenie pocisków lub samolotów szybszych od jakichkolwiek broni przeciwrakietowych, a tym samym zdolnych w bardzo krótkim czasie uderzyć w dowolne miejsce na świecie, omijając przy tym systemy przeciwrakietowe przeciwnika.

Oprócz rakiet tego typu Amerykanie testowali również samolot bardzo podobny do Starry Sky-2 - Boeing X-51 WaveRider. Ten hipersoniczny pojazd wyposażony w specjalny napęd strumieniowy testowany był w latach 2010-2013. Rozpędzany początkowo przez zwykłą rakietę osiągnął wówczas prędkość maksymalną 5,4 tysiąca kilometrów na godzinę, a jego silnik pracował najdłużej przez 210 sekund.

Amerykański testy prowadzone były w ramach programu Prompt Global Strike (Natychmiastowe Globalne Uderzenie), którego efektem ma być broń zdolna uderzyć w dowolny punkt Ziemi w ciągu godziny.

Źródło: U.S. Air Force Amerykański WaveRider był testowany w latach 2010-2013