Problemy w chińskim programie lotniskowców. Zatrzymania wśród kluczowych naukowców

Jeden z kluczowych badaczy odpowiedzialnych między innymi za prace nad budową chińskich lotniskowców usłyszał zarzuty korupcyjne - poinformował hongkoński dziennik "South China Morning Post". Według gazety, to kolejny chiński naukowiec, którego zatrzymanie może oznaczać problemy w pracach nad lotniskowcami.

54-letni Jin Tao, były kierownik badań w należącym do koncernu stoczniowego CSIC Instytucie 712, został zatrzymany we wrześniu w ramach prowadzonej w Chinach kampanii antykorupcyjnej. Jak twierdzi "SCMP", powołujący się na własne źródła informacji, badacz po kilkumiesięcznym dochodzeniu został oskarżony o "poważny naruszenie dyscypliny partyjnej" i jest "podejrzany o przestępstwo spowodowania znacznych szkód dla interesu narodowego". W związku z tym "ma zostać surowo ukarany. Kanadyjczyk zatrzymany w Chinach "podejrzany o szkodzenie bezpieczeństwu" Wobec... czytaj dalej »

Chińczycy próbują dogonić USA

CSIC jest państwowym koncernem odpowiedzialnym za najbardziej zaawansowane technologicznie projekty stoczniowe w Chinach, m.in. budowę od podstaw pierwszych chińskich lotniskowców. Instytut 712, mający siedzibę w mieście Wuhan, jest wiodącym ośrodkiem badawczym, zajmującym się elektrycznymi napędami statków oraz akumulatorami do nich.

Jak zauważa "SCMP", badania w tym zakresie są kluczowe dla opracowania jednej z najnowocześniejszych technologii dla współczesnych lotniskowców. Chodzi o stworzenie systemu przekształcającego całą moc napędu w elektryczność, która posłuży do zasilania tzw. katapulty elektromagnetycznej (EMALS), służącej do wynoszenia w powietrze samolotów pokładowych. Obecnie taką technologią jako jedyni dysponują Amerykanie.

Naukowcy z zarzutami

Zatrzymanie i zarzuty wobec Jin Tao to już kolejny skandal korupcyjny, który może spowodować problemy w koncernie CSIC - ostrzega hongkoński dziennik. 24 grudnia Bu Jianjie, były kierownik innego działu badawczego CSIC specjalizujący się w okrętach podwodnych został usunięty z chińskiej partii komunistycznej i objęty postępowaniem karnym.

Na początku grudnia były główny menadżer koncernu Sun Bo został uznany winnym przyjmowania łapówek i wykorzystywania swojej pozycji do osiągania korzyści osobistych. Według źródeł "SCMP" śledczy weryfikowali oskarżenia, że Sun przekazywał agentom obcych wywiadów tajne informacje na temat pierwszego chińskiego lotniskowca nazywanego Liaoning. Groziłaby za to kara śmierci, informacje nie zostały jednak potwierdzone. "Jesteśmy komunistami, a nie kryminalistami". W Chinach jest ich blisko 60 milionów Pięciodniowy... czytaj dalej »

Koncern pod presją

CSIC znajduje się pod presją, by zdążyć z oddaniem do militarnego użytku dwóch lotniskowców na obchody 70. rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej, a więc do 1 października 2019 roku.

Należąca do koncernu stocznia w Dalian pracuje dniami i nocami, by ulepszyć Liaoning - pierwszy lotniskowiec CHRL, oddany do użytku w 2012 roku.

CSIC na sierpień przyszłego roku planuje oddać także ulepszoną wersję lotniskowca, typu 001A. Jednostka ta miałaby uświetnić 92. rocznicę powołania Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.