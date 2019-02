Wyścig mocarstw do myśliwca przyszłości. Chiny pracują nad maszyną szóstej generacji





Foto: BAE Systems, Boeing | Video: Reuters Archive Chińskie myśliwce piątej generacji Chengdu J-20 wchodzą już do służby

Chiny nie pozostaną w tyle w globalnym wyścigu do myśliwców szóstej generacji. Chińska maszyna tej klasy spodziewana jest do 2035 roku - poinformował chiński państwowy dziennik "Global Times". Myśliwce szóstej generacji mają zastąpić w przyszłości dopiero wprowadzane dziś do służby maszyny piątej generacji, takie jak supernowoczesny amerykański F-35.

O pracach nad nowym myśliwcem poinformowała w połowie lutego państwowa gazeta "Global Times" należąca do oficjalnego dziennika Komitetu Centralnego chińskiej partii komunistycznej - "Dziennika Ludowego".

"Global Times" cytował wypowiedzi czołowego chińskiego eksperta ds. lotnictwa wojskowego - Wang Haifenga, głównego projektanta w zakładach Chengdu Aircraft Research and Design Institute.

- Chiński myśliwiec szóstej generacji pojawi się do 2035 roku lub wcześniej - twierdzi Wang, który brał już udział m.in. w pracach nad chińskimi myśliwcami czwartej (Chengdu J-10) i piątej (Chengdu J-20) generacji.

Chińczycy, którzy udzielają niewielu informacji na temat rozwijanych przez siebie technologii wojskowych, nie pokazali jednak przy tej okazji żadnych wizualizacji opracowywanego myśliwca.

Źródło: Alert5/wikipedia.org (CC BY SA 4.0) Chiński myśliwiec piątej generacji Chengdu J-20 wchodzi już do służby

Myśliwce przyszłości

Źródło: PAP/Reuters F-35 Ligthning II Kolejne generacje myśliwców wyznaczane są przez postęp technologiczny, a uznanie maszyn za reprezentujące nową generację wymaga osiągnięcia przełomu w ich możliwościach bojowych.

Charakterystyczne dla najnowocześniejszych obecnie myśliwców piątej generacji są takie cechy jak m.in. zdolność do latania z prędkością naddźwiękową bez użycia dopalacza, zmniejszona wykrywalność przez radary (technologia stealth), najnowocześniejsza awionika i elektronika, a także zdolność do zmiany kierunku siły ciągu silnika (ciąg wektorowy) dająca większą manewrowość maszyny.

Przykładami samolotów tej generacji są amerykańskie F-35 i F-22, rosyjskie Su-57 czy chińskie Chengdu J-20 i Shenyang J-31. Większość ekspertów zgadza się jednak, że to amerykańskie konstrukcje są zdecydowanie najbardziej zaawansowane.

Przewiduje się, że myśliwce kolejnej, szóstej generacji, charakteryzować się będą m.in. zdolnością do dowodzenia towarzyszącymi im dronami, wyposażeniem w technologie wykorzystujące sztuczną inteligencję, a także znacznie zmniejszoną wykrywalnością względem poprzednich generacji myśliwców.

Według Wang Hainfenga, spodziewane jest również wyposażenie przyszłych myśliwców w rozwijane obecnie technologie takie jak lasery bojowe, silniki nowej generacji zapewniające większy zasięg, pociski hipersoniczne czy roje dronów. Często przewiduje się również, że myśliwce szóstej generacji będą mogły być bezzałogowe.

- Chińską tradycją jest posiadanie jednej generacji (myśliwców) w służbie, nowej generacji w fazie rozwoju oraz kolejnej generacji w pracach studyjnych. Teraz, kiedy J-20 jest już w służbie, prace rozwojowe nad nowym samolotem również trwają - wyjaśnił ekspert.

Źródło: Boeing Przedstawiona w 2013 roku wizualizacja myśliwca szóstej generacji koncernu Boeing

Wyścig do szóstej generacji

Jako pierwsze o pracach nad myśliwcem szóstej generacji poinformowały Stany Zjednoczone. USAF już w listopadzie 2010 roku wysłała wstępne zapytanie do producentów o ich wizje nowej maszyny projektowanej w ramach programu F/A-XX. Swoje propozycje przedstawiły koncerny Boeing, Northrop Grumman i Lockheed Martin, niewiele jednak wiadomo o postępach w pracach, co może mieć związek z opóźnieniami we wprowadzaniu do służby myśliwców piątej generacji F-35.

W lipcu 2018 roku makietę własnej maszyny szóstej generacji zaprezentowała Wielka Brytania. Niewykluczone, że do prac nad myśliwcem o nazwie Tempest dołączą również Indie, informacje te jednak nie zostały potwierdzone.

Pod koniec 2018 roku stworzenie wspólnego myśliwca nowej generacji zapowiedziały także Francja i Niemcy. Jego gotowość operacyjna zapowiedziana została przed 2040 rokiem.

Prace nad maszynami szóstej generacji ujawniły również Japonia i Rosja (maszyna o nazwie MiG-41 lub PAK DP).

Źródło: BAE Systems Wizualizacja brytyjskiego myśliwca szóstej generacji Tempest