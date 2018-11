Tragiczny finał bójki pasażerki z kierowcą. Szkolny autokar spadł do rzeki

13 osób zginęło, a dwie wciąż są poszukiwane - to finał bójki w szkolnym autokarze, jaka wywiązała się między kierowcą a pasażerką w Chinach. Kamera pokładowa zarejestrowała sytuację, w której kierowca traci panowanie nad pojazdem po tym, jak zostaje uderzony przez kobietę. Pojazd spadł z mostu do rzeki.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Chongqing (środkowe Chiny) nad rzeką Jangcy. Początkowo informowano, że autokar wpadł do rzeki, ponieważ kierowca próbował uniknąć zderzenia z nadjeżdżającym samochodem. Pakistan: 19 zabitych w zderzeniu autobusów Co najmniej 19... czytaj dalej »

Pojazdem podróżowało łącznie 15 osób. Ciała 13 ofiar zostały już zidentyfikowane. Dwie wciąż uważa się za zaginione.

Kłótnia pasażerki z kierowcą autobusu

Świadkowie zeznawali, że widzieli jak autokar pędził złym pasem ruchu, a następnie uderzył w inne auto, przebił się przez bariery i spadł z mostu.

Po wyłowieniu pojazdu i pozyskaniu zapisu z kamery pokładowej, okazało się że kierowca stracił panowanie nad pojazdem, ponieważ został uderzony przez pasażerkę w tył głowy.

Policja poinformowała, że bójka była bezpośrednią przyczyną wypadku. Wrak autobusu został wyciągnięty z rzeki o głębokości 70 metrów. Część z 13 zabitych osób musieli wyławiać płetwonurkowie lokalnych służb ratowniczych.

