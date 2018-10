Olbrzymi samolot-amfibia wystartował. Nowa "broń" na spornym morzu

Budowany przez Chiny samolot-amfibia AG600 w sobotę udanie przeszedł pierwsze testy startu i lądowania z wody. Przybliża to największą na świecie maszynę tego typu do wejścia do służby. Dla Chin będzie ona dużym wzmocnieniem w ich sporze terytorialnym na Morzu Południowochińskim.