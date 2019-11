"Nigdy nie pozwól na ucieczkę". Instrukcja totalnej kontroli w obozach dla Ujgurów

"Wprowadź normy oraz dyscyplinę dla takich czynności, jak wstawanie, poranne apele, mycie, chodzenie do toalety, porządki, jedzenie, nauka, spanie" - tak wysoki urzędnik Komunistycznej Partii Chin miał w notatce służbowej instruować podwładnych kierujących obozami reedukacyjnymi dla mniejszości ujgurskiej w regionie Sinciang. Pekin utrzymuje, że obozy oferują "dobrowolną edukację i ćwiczenia". Informacje dotyczące tej sprawy opublikowało w niedzielę BBC we współpracy z Międzynarodowym Konsorcjum Dziennikarstwa Śledczego.

O obozach dla Ujgurów - mniejszości muzułmańskiej zamieszkującej region Sinciang, na zachodzie Chin - informowano już w ubiegłym roku. Gdy pojawiły się pierwsze informacje o masowym internowaniu bez dochodzenia, władze w Pekinie konsekwentnie temu zaprzeczały.

"Stek bzdur" opublikowany "z wrogich pobudek". Reakcja z Chin na doniesienia "NYT" "Całkowicie... czytaj dalej » Z czasem na światło dzienne zaczęły wychodzić kolejne dowody, takie jak zdjęcia satelitarne jednego z kompleksów czy zeznania byłych osadzonych. Gdy chińskie władze nie mogły dłużej zaprzeczać, Pekin przekazał, że obozy oferują dobrowolną edukację i ćwiczenia, aby marginalizować ekstremizm w regionie - podało w niedzielę BBC.

W ciągu ostatnich dwóch lat lojalne wobec Pekinu lokalne władze Sinciangu znacznie nasiliły środki bezpieczeństwa i nadzoru w ramach stanowczej kampanii przeciwko ekstremizmowi, separatyzmowi i terroryzmowi, zwanymi w Chinach "trzema złami". Organizacje obrony praw człowieka i osoby, które uciekły z Sinciangu za granicę, informowały o rosnącej kontroli nad religią i kulturą, ograniczaniu swobody poruszania się oraz prowadzonych na szeroką skalę zatrzymaniach.

O wycieku dokumentów w ubiegłym tygodniu informował także "The New York Times".

Ośrodki w chińskiej prowincji Sinciang. Ujęcie z nagrania

"Nigdy nie pozwól na ucieczkę"

Z dokumentów opublikowanych w przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarstwa Śledczego (ICIJ), w którego skład wchodzą m.in. BBC Panorama oraz dziennik "The Guardian", wynika, że ludzie przetrzymywani w obozach byli indoktrynowani i karani. Według BBC, dotyczyć to mogło około miliona osób.

Wśród dokumentów, które ujawniło ICIJ , znalazła się dziewięciostronicowa notatka wysłana w 2017 roku do zarządców obozów przez ówczesnego zastępcę sekretarza Komunistycznej Partii Chin w regionie Sinciang, Zhu Hailuna. Instrukcja wskazuje, że obozy miały być prowadzone jak więzienia o zaostrzonym rygorze, z restrykcyjną dyscypliną egzekwowaną karami oraz brakiem możliwości opuszczenia obozu.

"Wielka strefa internowania". ONZ: milion osób w obozach w Sinciangu Jest wiele... czytaj dalej » Notatka przewidywała takie rozkazy jak: "Nigdy nie pozwól na ucieczkę", "Zwiększaj rygor i karanie za niedozwolone zachowania", "Doceniaj skruchę i przyznawanie się do winy", "Naukę języka mandaryńskiego uczyń priorytetem", "Zachęcaj uczniów [jak nazywano osadzonych - red.] do prawdziwej zmiany".

Portal brytyjskiego nadawcy zwrócił uwagę na to, jak dużą kontrolę każdego aspektu życia osadzonych przewidywała instrukcja. "Studenci powinni zachowywać stałą pozycję w trakcie snu, stałą stojąc w kolejce. Mają stałe miejsca w klasie, stałe w czasie zajęć, a ich zmienianie jest surowo zabronione" - zacytowało notatkę BBC.

"Wprowadź normy oraz dyscyplinę dla takich czynności, jak wstawanie, poranne apele, mycie, chodzenie do toalety, porządki, jedzenie, nauka, spanie, zamykanie drzwi i tym podobne" – instruował Hailun.

Źródło: PAP Ujgurski region autonomiczny Sinciang

"Doceniaj skruchę i przyznawanie się do winy"

Chińska "strefa bezprawia". ONZ apeluje o uwolnienie nawet miliona Ujgurów Komitet ds.... czytaj dalej » Ujawniona notatka pokazuje, że więźniowie mogli zostać zwolnieni z obozu jedynie wtedy, gdy udowodnili, że ich zachowanie, wartości i język zmieniły się. "Doceniaj skruchę i przyznawanie się do winy przez studentów, by mogli dokładnie zrozumieć nielegalną, kryminalną i niebezpieczną naturę swoich przeszłych zachowań" - zalecał dokument.

"Dla tych, których poziom zrozumienia nie jest jasny, którzy przejawiają negatywne zachowania lub nawet odczucia lub opór, wprowadź zmianę w systemie edukacji, tak, by być pewnym, że osiągniesz rezultaty" - instruowano.

Jak przekazało BBC, w więzieniach osadzeni mieli zdobywać punkty za "ideologiczną transformację, naukę i ćwiczenia, a także za przestrzeganie dyscypliny". System "kar i nagród" miał pomagać w ustalaniu, czy dany więzień może skontaktować się z rodziną oraz kiedy będzie mógł zostać zwolniony. Za każdym razem wymagana była zgoda komisji partyjnych, które musiały "zobaczyć na własne oczy dowody transformacji".

W notatce zalecano także, by mimo wszystko zagwarantować więźniom możliwość komunikacji z bliskimi, by "byli o nich spokojni, a studenci czuli się bezpiecznie". "Zwróć uwagę na problemy ideologiczne i zmiany emocjonalne, które pojawiają się po rozmowie z rodziną i zadbaj o to, by w odpowiednim czasie odpowiednio pokierować tę osobę ideologicznie" - napisano.

Inne dokumenty potwierdzają - jak pisze BBC - "niezwykłą" skalę aresztowań. W ciągu zaledwie jednego tygodnia w 2017 roku do obozu na południu Sinciang zostało wysłanych 15 tysięcy osób.

"Dokumenty dają podstawy do działania"

Chiny chcą przekonać, że "porządek panuje w Sinciangu". Delegacja UE wstrzymuje wizytę Ambasadorzy... czytaj dalej » Sophie Richardson, dyrektorka chińskiego oddziału Human Rights Watch, wyraziła opinię, że dokumentom powinien przyjrzeć się prokurator. - Dokumenty dają podstawy do działania, ponieważ ukazują brutalne pogwałcanie praw człowieka - oceniła.

- Myślę, że można powiedzieć, iż wszyscy, którzy znaleźli się w obozie, podlegali przynajmniej torturom psychicznym, ponieważ oni nie wiedzieli nawet, jak długo tam będą - dodała.

Cytowany przez BBC Ben Emmerson, prawnik zajmujący się prawami człowieka i doradca przy Światowym Kongresie Ujgurów podkreślił, że w obozach próbowano zmieniać ludzką tożsamość. - Trudno patrzeć na to inaczej niż jak na system masowego prania mózgów, zaprojektowany i skierowany przeciw społeczności etnicznej - uznał.

Dodał, że "totalna transformacja została zaprojektowana, by zmieść z powierzchni ziemi jako oddzielną grupę etniczną muzułmańskich Ujgurów z Sinciangu".

Chińska ambasada w Wielkiej Brytanii utrzymuje, że publikowane dokumenty są fałszywe.

