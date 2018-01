Video: TVN24 BiS

Chiny będą nagradzać za wskazanie szpiegów

10.04 | Władze Pekinu postanowiły przeciwdziałać wyciekom informacji do niepowołanych osób i zachęcają ludzi do wskazywania podejrzanych o szpiegostwo. Za najcenniejsze wiadomości można dostać nawet pół miliona juanów - w przeliczeniu to niemal 300 tys. złotych. Skąd taki nagły antyszpiegowski zryw w Pekinie? To w programie "24 Godziny" wyjaśniał Michał Sznajder.

