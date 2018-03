Stu najbogatszych członków chińskiego parlamentu i rządowego organu doradczego posiada majątki warte łącznie 3,91 bln juanów (620 mld USD) – podała szanghajska firma analityczna Hurun Report. Oznacza to wzrost o jedną trzecią w ciągu ostatniego roku.

Na szczycie listy znalazł się prezes giganta technologicznego Tencent, a zarazem jeden z ok. 3 tys. delegatów na zbliżającą się sesję Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL), Ma Huateng, dysponujący aktywami wartymi 295 mld juanów (46 mld USD).

"Economist": Chiny zmieniły się z państwa autokratycznego w dyktaturę Chiny właśnie... czytaj dalej » Majątki stu najbogatszych posłów i członków Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin (LPKKCh), czyli naczelnego organu doradczego chińskiego rządu, powiększyły się o jedną trzecią przez 12 miesięcy od 31 stycznia 2017 roku.



Komentatorzy zwracają uwagę, że rządząca Komunistyczna Partia Chin prowadzi wielką kampanię przeciw korupcji, a redukcję ubóstwa uznaje za jeden z głównych priorytetów polityki wewnętrznej. Tymczasem wielu spośród członków OZPL i LPKKCh należy do najmajętniejszych biznesmenów w kraju.

Chińscy bogacze

Według Hurun Report w tym roku majątkami powyżej 2 mld juanów dysponuje 153 członków obu tych instytucji, a więc najmniej od pięciu lat. Choć liczba bogatych posłów zmniejszyła się, wartość ich aktywów powiększyła się od ostatniego roku o 18 proc. do 4,12 bln juanów.



Drugim najbogatszym członkiem OZPL jest dysponujący majątkiem wartym 110 mld juanów Li Shufu, prezes firmy motoryzacyjnej Geely, która ogłosiła w ubiegłym miesiącu przejęcie 10 proc. akcji niemieckiego koncernu Daimler. Na trzecim miejscu uplasował się prezes firmy elektronicznej Xiaomi Lei Jun z majątkiem wycenionym przez Hurun na 100 mld juanów.



Silny rynek nieruchomości przyczynił się do wzrostu wartości majątków wielu bogatych Chińczyków, w tym prezesa jednej z największych firm deweloperskich w kraju, China Evergrande. Aktywa Xu Jiayina, który jest najbogatszym członkiem LPKKCh, powiększyły się w ciągu ostatniego roku o 242 proc. do 260 mld juanów – wynika z danych Hurun Report.

"Chiny Xi nie mają zamiaru być częścią świata utworzonego w ramach Pax Americana" Zawłaszczanie... czytaj dalej » W tym roku po raz pierwszy na liście delegatów LPKKCh znaleźli się m.in. dyrektor generalny firmy internetowej NetEase William Ding, prezes platformy e-commerce JD.com Richard Liu i dyrektor generalny firmy wytwarzającej oprogramowanie Qihoo, Zhou Hongyi.

Parademokracja

Doroczna sesja LPKKCh rozpoczyna się w Pekinie w sobotę, a OZPL zacznie obrady w przyszły poniedziałek. Chociaż teoretycznie Chińczycy mogą wybierać swoich przedstawicieli, w praktyce większość delegatów wyłaniana jest przez urzędników szczebla lokalnego – przypomina Reuters.



Na tegorocznej sesji OZPL uchwalone zostaną zmiany w rządzie i strukturze państwa zgodnie z decyzjami ubiegłorocznego XIX krajowego zjazdu KPCh, na którym swoją władzę nad aparatem partyjnym dodatkowo umocnił prezydent Xi Jinping. Znowelizowana ma zostać m.in. chińska konstytucja, z której usunięty będzie zakaz pełnienia funkcji prezydenta kraju przez więcej niż dwie kadencje.