Helikopter runął na ziemię. Rozpadł się na pół

Śmigłowiec rozbił się podczas podchodzenia do awaryjnego lądowania w stolicy Chin. Siła uderzenia przełamała kadłub na pół. Na szczęście cztery osoby znajdujące się na pokładzie same wydostały się z rozbitej maszyny. Wszyscy z obrażeniami niezagrażającymi życiu trafili do szpitala.