Tysiące kilometrów wzdłuż urwiska. Chiński kurier z misją

Jest ekstremalna i pełna wyzwań. Chiński kurier tę trasę pokonuje niemal codziennie. 20 razy w miesiącu listonosz Dorje jedzie z prowincji Syczuan w środkowo-zachodniej części Chin do zajmowanego przez Chiny Tybetu. Droga przebiega na wysokości 3,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, często biegnie tuż przy urwisku.

- Gdziekolwiek mieszkasz, możemy dostarczyć Ci paczkę. To mój obowiązek, muszę ci ją wręczyć. Droga listonosza, to droga do twojego bogactwa, bo możesz kupować, co chcesz i sprzedawać swoje wyroby, wysyłając je na cały kraj - mówi kurier z 30-letnim stażem.

