03.01 | Chińska armia. Ćwiczenia wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Obecny na nich Xi Jinping wezwał żołnierzy do podnoszenia sprawności bojowej i zdolności do "wygrywania wojen".

18.12 | We wrześniu 2016 roku armie Rosji i Chin przeprowadziły ćwiczenia Morska Współpraca - 2016.

04.01 | Choć chińskie wojsko jest najliczniejsze na świecie i może się pochwalić ponad dwoma milionami żołnierzy, to na Zachód rzadko przedostają się nagrania wideo z jego ćwiczeń. Teraz tak się jednak stało. Ćwiczeniom oddziału powietrznodesantowego wyposażonego w całą gamę nowego sprzętu, pokazującego jaką przemianę przechodzą chińskie siły zbrojne, przyglądał się sam prezydent Xi Jinping.

Foto: U.S. military or Department of Defense / public domain | Video: APTN

Chińska armia do 2020 roku ma przejść całkowitą reorganizację