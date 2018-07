Były szef nadzoru internetu oskarżony o korupcję





Foto: VOA / Wikipedia - domena publiczna | Video: Reuters TV Prezydent Xi Jinping uruchomił wielką kampanię antykorupcyjną

Były wpływowy chiński dygnitarz oraz szef państwowego biura do spraw cyberprzestrzeni Lu Wei, który do roku 2016 sterował blokadą internetu w Chinach, został oskarżony o przyjęcie łapówek o olbrzymiej wartości - poinformowała w poniedziałek chińska prokuratura.

U szczytu kariery Lu był kierownikiem i publiczną twarzą drakońskiej cenzury internetu w najludniejszym kraju świata.

W 2015 roku magazyn "Time" umieścił Lu wśród stu najbardziej wpływowych ludzi świata.

Jego kariera runęła w listopadzie 2017 roku, gdy komisja dyscyplinarna ogłosiła, że podejrzewa się go o "poważne naruszenia dyscypliny" - jak zwykle eufemistycznie określa się w Chinach korupcję. Lu był "pierwszym tygrysem", który wpadł w sieci wielkiej kampanii antykorupcyjnej, w ramach której władze zapowiedziały łapanie "tygrysów i much", czyli łapówkarzy dużego i małego kalibru.

"Olbrzymie sumy"

Akt oskarżenia przeciwko Lu został wniesiony do sądu w mieście Ningbo na wschodnim wybrzeżu Chin - poinformowała w komunikacie Najwyższa Prokuratura Ludowa. Byłemu dygnitarzowi zarzucono wykorzystywanie sprawowanych stanowisk dla korzyści osób trzecich oraz przyjęcie w łapówkach "olbrzymich sum".

Według prokuratorów Lu dopuścił się tych przestępstw, gdy pracował w państwowej chińskiej agencji informacyjnej Xinhua, w lokalnym rządzie Pekinu, w państwowym urzędzie do spraw cyberprzestrzeni oraz w centralnym wydziale propagandy Komunistycznej Partii Chin (KPCh).

Źródło: Wikipedia - domena publiczna / VOA Lu Wei w Stanach Zjednoczonych w 2014 roku

Termin rozprawy nie został na razie ogłoszony, ale obserwatorzy nie mają wątpliwości, że Lu zostanie uznany za winnego i skazany.

Usunięty z partii

W lutym, po śledztwie partyjnej komisji dyscyplinarnej, Lu wydalono oficjalnie z szeregów KPCh. Dochodzenie wykazało, że poważnie naruszył on dyscyplinę partyjną oraz - udając posłuszeństwo - potajemnie odmawiał wprowadzania w życie decyzji i polityki partii - ogłosiła wtedy komisja.

Komisja zarzuciła mu między innymi nadużywanie władzy dla korzyści osobistych, w tym na tle seksualnym, przyjmowanie łapówek, nielojalność, dwulicowość, oszukiwanie najwyższego przywództwa KPCh, uczęszczanie do "prywatnych klubów", pisanie bezpodstawnych anonimowych donosów na innych oraz tyrańskie usposobienie i brak samokontroli.