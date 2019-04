Moskwa "czeka na odpowiedź" Kim Dzong Una





Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un może wkrótce odwiedzić Rosję, by wzmocnić dwustronne relacje po fiasku szczytu z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Hanoi – ocenił państwowy chiński dziennik "China Daily", cytując chińskich analityków.

Gazeta podała, powołując się na rosyjską agencję TASS, że w ubiegłym roku władze w Moskwie oficjalnie zaprosiły Kima do Rosji i obecnie "oczekują na odpowiedź Pjongjangu".

Od objęcia władzy w Korei Północnej w 2011 roku Kim kilkakrotnie spotykał się z prezydentem Chin Xi Jinpingiem i prezydentem Korei Południowej Mun Dze Inem, a także dwukrotnie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Jak dotąd, przynajmniej oficjalnie, nie rozmawiał jednak twarzą w twarz z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Według chińskich ekspertów, cytowanych przez "China Daily", wśród głównych tematów ewentualnego spotkania Kima z Putinem wymienia się proces denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego i wzmocnienie dwustronnej współpracy w dziedzinie politycznej i gospodarczej.

Możliwe odwiedziny po fiasku szczytu w Hanoi

- To bardzo prawdopodobne, że Kim Dzong Un odwiedzi Rosję po fiasku szczytu w Hanoi - ocenił ekspert z Chińskiej Akademii Nauk Społecznych (CASS) Li Chengri.

- W obecnej sytuacji dyplomatycznej Kim może poszukiwać alternatywnych sposobów na wzmocnienie relacji z Rosją, która jest tradycyjnym sojusznikiem Pjongjangu - powiedział Li. Jego zdaniem Korea Północna chce "wykorzystać wpływy dyplomatyczne Rosji, aby negocjacje w sprawie denuklearyzacji były kontynuowane".

Specjalista ds. Azji Północno-Wschodniej z pekińskiego think tanku Pangoal Institution Luo Zhen ocenił, że niezależnie od tego, czy Kim odwiedzi Rosję, działania Pjongjangu po lutowym szczycie w Hanoi sygnalizują, że Korea Północna nie będzie uważała negocjacji z USA za jedyne wyjście w kwestii denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.

Brak porozumienia w sprawie denuklearyzacji

Na szczycie w Hanoi Kim Dzong Un i prezydent Trump nie doszli do porozumienia w sprawie denuklearyzacji ani ewentualnego złagodzenia sankcji gospodarczych nałożonych na Koreę Północną za jej zbrojenia. Po szczycie Trump zapowiadał, że rozmowy będą kontynuowane, ale urzędnicy Korei Północnej sugerowali, że Kim może nie chcieć dalej negocjować.

Południowokoreańska prasa zwracała uwagę na nasilenie aktywności Pjongjangu w kontaktach z Moskwą po fiasku szczytu w Hanoi. Pod koniec marca agencja Yonhap informowała, że bliski współpracownik Kim Dzong Una, Kim Czang Son, złożył wizytę w Moskwie i Władywostoku.

Wzbudziło to spekulacje, że do spotkania Kima z Putinem może dojść we Władywostoku. Kim Czang Son, określany jako faktyczny szef personelu Kim Dzong Una, odwiedził zarówno Singapur, jak i Hanoi, przed szczytami północnokoreańskiego przywódcy z prezydentem Trumpem, które się tam odbyły.