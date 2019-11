Chcą zastąpić konstytucję Pinocheta. Chile szykuje się do referendum

Video: Reuters

Antyrządowe demonstracje mimo rekonstrukcji rządu w Chile

30.10 | We wtorek na ulicach stolicy kraju Santiago, mimo iż prezydent Chile Sebastian Pinera zrekonstruował rząd, znów pojawiły się antyrządowe demonstracje. Uczestnicy protestów chcą wywrzeć presję na głowie państwa i zmusić go do ustąpienia.

