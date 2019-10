Kolejne protesty w Chile. Prezydent zapowiedział spotkanie z opozycją

Video: APTN

Zamieszki w stolicy Chile Santiago

21.10 | W niedzielny wieczór w stolicy Chile Santiago doszło do kolejnych protestów społecznych, mimo godziny policyjnej, która obowiązuje od 19:00 do 6:00 rano. W wyniku tych demonstracji liczba ofiar śmiertelnych zamieszek w tym kraju wzrosła do 7.

»