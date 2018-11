Wszedł do szpitala "i po prostu zaczął strzelać"

Mężczyzna śmiertelnie postrzelił w poniedziałek w szpitalu w Chicago trzy osoby, w tym policjanta i lekarza, po czym zginął podczas strzelaniny z policją. Lekarze i pacjenci uciekali z budynku.

Według świadków mężczyzna szedł z kobietą, w pobliżu parkingu przed szpitalem Mercy Hospital and Medical Center, kiedy nagle postrzelił ją kilkakrotnie w klatkę piersiową. Strzelał do niej nawet kiedy upadła na chodnik. Otworzył ogień w studiu jogi. "Niektórzy próbowali walczyć" Strzelanina w... czytaj dalej »

"Po prostu zaczął strzelać"

Jeden ze świadków, James Gray powiedział telewizji KABC-TV, że napastnik wszedł następnie do hallu szpitala "i po prostu zaczął strzelać" do znajdujących się tam osób.



Przybyła policja otoczyła szpital i opanowała szybko sytuację. Mężczyzna został zabity podczas wymiany ognia z funkcjonariuszami.



Poinformowano, że ranni są w stanie ciężkim i zostali przewiezieni do innych szpitali. Policja nie ujawniła personaliów napastnika i jego ofiar. Nie wiadomo też, jakie były motywy jego działania.



Szpital znajduje się w dzielnicy South Side znanej z wysokiej przestępczości.