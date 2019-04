Prorosyjski generał prze na stolicę. Stany Zjednoczone "głęboko zaniepokojone"

Stany Zjednoczone są "głęboko zaniepokojone" walkami w pobliżu Trypolisu i wzywają do natychmiastowego wstrzymania ofensywy tzw. Libijskiej Armii Narodowej dowodzonej przez generała Chalifę Haftara - oświadczył sekretarz stanu USA Mike Pompeo.

W opublikowanym w niedzielę oświadczeniu Pompeo podkreślił, że Stany Zjednoczone oraz ich sojusznicy "kontynuują naciski na przywódców libijskich, aby powrócili do rokowań politycznych prowadzonych przy mediacji specjalnego przedstawiciele sekretarza generalnego ONZ Ghassana Salame."

Nalot sił generała Haftara. Sprzeczne informacje o walkach na obrzeżach Trypolisu Siły powietrzne... czytaj dalej » Libijska Armia Narodowa, dowodzona przez prorosyjskiego generała Haftara, w ubiegły czwartek ruszyła na Trypolis. Przejęła kontrolę m.in. nad miastem Gharjan ok. 70 km na południe od stolicy, po czym wdała się w walki z wojskami rządowymi na terenach wiejskich w pobliżu Trypolisu. Od czwartku w starciach zginęły co najmniej 23 osoby.



W obliczu eskalacji walk w Libii Rada Bezpieczeństwa ONZ zaapelowała do Haftara o zaprzestanie zbrojnego marszu na Trypolis. O natychmiastowe uspokojenie sytuacji w Libii zaapelowały we wspólnym oświadczeniu USA, Francja, Wielka Brytania, Włochy oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.



Libia jest pogrążona w chaosie po obaleniu dyktatury Muammara Kadafiego w 2011 roku. Kraj jest rozdarty między dwoma rywalizującymi ośrodkami władzy: na zachodzie rządu jedności narodowej Mustafy as-Saradża ustanowiony w 2015 roku w Trypolisie i popierany przez społeczność międzynarodową, a na wschodzie - w Benghazi - rząd Libijskiej Armii Narodowej, którego szefem ogłosił się Haftar.

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Libijska Armia Narodowa, dowodzona przez gen. Haftara, ze wschodu i południa ruszyła na Trypolis Źródło: EPA/MAXIM SHIPENKOV/PAP Chalifa Haftar prze na Trypolis