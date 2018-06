Litr benzyny za równowartość trzech złotych. Kreml interweniował

Kreml zdołał zatrzymać gwałtowny wzrost cen benzyny w Rosji, który doprowadził do protestów w niektórych miastach. Zrobił to, dochodząc do porozumienia z koncernami kontrolującymi produkcję paliwa. Eksperci są jednak zdania, że to tymczasowe rozwiązanie i ceny będą rosły, wywołując duże emocje. W ciągu kilku dni cena litra benzyny w niektórych regionach Rosji przekroczyła 50 rubli (czyli niecałe trzy złote) za litr. Tempo wzrostu cen czterokrotnie przekroczyło inflację.