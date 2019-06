Szefowa władz Hongkongu nie traci poparcia Pekinu

Foto: PAP/EPA/ROMAN PILIPEY Video: Przemysław Kaleta / Fakty po południu

Starcia z policją i próby wejścia do parlamentu. Protesty w...

Ponad milion ludzi na ulicach i jeden przekaz - Hongkong to nie Chiny. To był jeden z największych protestów w historii metropolii, bo lokalne władze chcą zmienić prawo i umożliwić ekstradycję podejrzanych do Chin. Według obrońców praw człowieka - nowe przepisy to bat na tych, którzy mają odwagę krytykować komunistyczny reżim.

