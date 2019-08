Donald Trump doczekał się dziesiątego wnuka. "Z przyjemnością witamy Carolinę Dorothy"

Syn Donalda Trumpa, Eric, poinformował, że na świat przyszła jego córka. Carolina Dorothy jest drugim dzieckiem syna prezydenta oraz dziesiątym wnukiem samego przywódcy Stanów Zjednoczonych.

"Lara Trump i ja z przyjemnością witamy Carolinę Dorothy Trump na tym świecie, już cię kochamy!” - napisał na Twitterze Eric Trump, który jest trzecim dzieckiem amerykańskiego prezydenta z pierwszego małżeństwa.



.@LaraLeaTrump and I are excited to welcome Carolina Dorothy Trump into the world. We love you already! — Eric Trump (@EricTrump) 20 sierpnia 2019

Dziesięcioro wnucząt prezydenta USA

73-letni Donald Trump ma pięcioro dzieci z trzech małżeństw. Starsza dwójka jego potomków z pierwszego związku, Donald Jr. i Ivanka, mają odpowiednio pięcioro i troje dzieci. Dzieckiem z drugiego małżeństwa jest Tiffany, natomiast z trzeciego Barron.

Eric Trump wraz ze swoim starszym bratem Donaldem Jr. zarządza konglomeratem The Trump Organization, obejmującym inwestycje rodziny Trumpów w Stanach Zjednoczonych i za granicą, począwszy od nieruchomości poprzez hotele i kluby golfowe.

Lara Trump jest byłą dziennikarką. Obecnie angażuje się w obronę praw zwierząt i wraz z mężem zarządza Fundacją Erica Trumpa, która zajmuje się wspieraniem szpitali dziecięcych.

Źródło: twitter.com/EricTrump Eric Trump pokazał zdjęcie swojej córki - Caroliny Dorothy