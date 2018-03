Były premier Katalonii Carles Puigdemont został w niedzielę zatrzymany, a następnie aresztowany w Niemczech po przekroczeniu samochodem granicy z Danią - poinformowała niemiecka policja. W piątek hiszpański Sąd Najwyższy wydał międzynarodowy nakaz aresztowania polityka.

Adwokat Puigdemonta Jaume Alonso-Cuevillas poinformował, że policja zatrzymała byłego szefa katalońskiego rządu regionalnego, gdy przekroczył on granicę z Niemcami od strony Danii. Wracał z Finlandii do Belgii, gdzie mieszka od czasu ucieczki z Hiszpanii i gdzie, zdaniem adwokata, miał zamiar oddać się "do dyspozycji" belgijskich władz.



Rzecznik policji kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn Uwe Keller potwierdził następnie, że Puigdemont został zatrzymany po godz. 11 na autostradzie A7.



Podstawą do zatrzymania był wydany ponownie w piątek przez hiszpański Sąd Najwyższy międzynarodowy nakaz aresztowania Puigdemonta oraz kilku innych katalońskich polityków. Puigdemont jest w Hiszpanii oskarżony o "rebelię" i "malwersację funduszy", jak zakwalifikowano wydanie środków z kasy regionalnej na przeprowadzenie w ub. roku referendum w sprawie niepodległości Katalonii. Madryt uznał to referendum za nielegalne.

Jak pisze agencja Reutera, niemiecka policja poinformowała też w oświadczeniu, że były premier tego hiszpańskiego regionu został aresztowany.

Wszczęcie procesu o "rebelię"

Puigdemont mieszkał w ostatnich miesiącach w Waterloo w Belgii. Opuścił Hiszpanię pod koniec października ubiegłego roku, by uniknąć aresztowania i procesu. W następstwie ogłoszenia niepodległości przez kataloński parlament Madryt zdymisjonował jesienią 2017 roku rząd Puigdemonta, a ogłaszając zawieszenie autonomii regionu, rozwiązał parlament. Jednocześnie rozpoczęto śledztwa sądowe w sprawie działań niepodległościowych, a kulminacją śledztw była piątkowa decyzja sędziego Sądu Najwyższego o wszczęciu procesu o "rebelię" wobec 13 katalońskich liderów politycznych opowiadających się za niepodległością regionu.



Sędzia Pablo Llarena, któremu powierzono prowadzenie spraw przeciwko liderom katalońskich partii i organizacji proniepodległościowych, nakazał osadzenie pięciu polityków w areszcie bez prawa zwolnienia za kaucją i zatrzymanie czterech, którzy uciekli za granicę, w tym Puigdemonta. Pozostali czterej już przebywali w areszcie tymczasowym.



Ponadto sędzia postanowił wszcząć proces przeciwko 12 kolejnym podejrzanym o nieposłuszeństwo wobec władz i malwersacje.