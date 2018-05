Cambridge Analytica ogłosiła bankructwo po skandalu

Foto: PAP/EPA/NEIL HALL Video: Reuters TV

Naukowiec odpiera zarzuty w sprawie Cambridge Analytica

25.04 | Psycholog społeczny Aleksandr Kogan, który przy pomocy własnej aplikacji zbierał dane z Facebooka dla firmy konsultingu politycznego SCL powiązanej z Cambridge Analytica, zaprzeczył we wtorek, by miało to wpływ na wynik wyborów prezydenckich w USA.

