Cztery osoby zostały ranne w czwartek w Calais na północno-wschodnim wybrzeżu Francji w strzelaninie towarzyszącej bójce między afgańskimi i erytrejskimi migrantami - poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródło w siłach bezpieczeństwa.

Prezydent Francji w Calais: nie będzie drugiej "dżungli" Emmanuel Macron... czytaj dalej » Według tego źródła, jeden z postrzelonych doznał ran zagrażających życiu.

"Poważny incydent"

Francuski minister spraw wewnętrznych Gerard Collomb oświadczył, że w trybie pilnym odwiedzi w czwartek wieczorem Calais, by dokonać przeglądu sytuacji po tym, co określił jako "poważny incydent".



Do Calais, skąd prowadzą do Wielkiej Brytanii tunel i połączenia promowe, od dłuższego czasu ściągają migranci z Azji i Afryki w nadziei nielegalnego przedostania się na drugą stronę Kanału La Manche.