Kataloński polityk Oriol Junqueras stanął w czwartek przed Sądem Najwyższym, który rozpatrywał jego wniosek o zwolnienie z aresztu. Były wicepremier został zatrzymany w śledztwie dotyczącym nieuznawanego przez rząd w Madrycie referendum niepodległościowego.

Prokurator zażądał, by Junqueras pozostał w więzieniu Estremera pod Madrytem - poinformował sąd. Uważa, że istnieje duże ryzyko, iż Junqueras - mimo pojednawczych wobec Madrytu sygnałów ze strony jego oraz jego partii - będzie nadal urzeczywistniał swe plany ogłoszenia niepodległości regionu, zwłaszcza jako ewentualny lider nowego rządu.

Agencja Reutera pisze, że w ten sposób madryckie władze chcą nie dopuścić do tego, by Junqueras wziął udział w ślubowaniu na deputowanego katalońskiego parlamentu, które odbędzie się 17 stycznia.

Media: Katalońscy separatyści planują nowy rząd. Naradzają się w Belgii Katalońscy... czytaj dalej » Junqueras uważany jest w Katalonii za prawdopodobnego kandydata na przyszłego szefa rządu regionalnego (Generalitat), ponieważ bardziej radykalny secesjonista, były premier tamtejszego rządu Carles Puigdemont pozostaje w Belgii, z której boi się wrócić do kraju. Zapowiedział on, że nie wróci do Hiszpanii, jeśli nie otrzyma "gwarancji", czyli najprawdopodobniej przyrzeczenia, że nie zostanie aresztowany.

Politycy Republikańskiej Lewicy Katalonii, której liderem jest Junqueras, twierdzą, że Puigdemont ma prawo być premierem, ale jeśli nie uda mu się wrócić z Brukseli, powinien zrezygnować na korzyść więzionego Junquerasa.

"Dwustronne negocjacje"

Członkowie Sądu Najwyższego podkreślali w czwartek w rozmowie z dziennikarzami, że wprawdzie nie jest przyjęte, aby sędziowie osobiście, a nie za pośrednictwem adwokatów rozmawiali z podsądnym, "ale Junqueras chciał nam powiedzieć kilka słów".

W czwartek sędziowie nie udzielili jednak odpowiedzi na jego apelację. Mają podjąć decyzję w ciągu kilku najbliższych dni.

32 procesy, 50 śledztw. Rozliczanie katalońskiego referendum W efekcie dążeń... czytaj dalej » Decyzja, jaką podejmą sędziowie hiszpańskiego Sądu Najwyższego, będzie miała istotne konsekwencje polityczne: zwolennicy niepodległości mają wprawdzie 70 mandatów w liczącym 135 deputowanych parlamencie regionalnym, ale ośmiu nie może na razie brać udziału w jego pracach, ponieważ uciekli do Belgii lub przebywają w areszcie tymczasowym.

"Ma prawo wyjść z aresztu"

Adwokat byłego wicepremiera Katalonii Andreu Van den Eynde w wywiadzie dla rozgłośni Catalunya Radio oświadczył w czwartek: - Mój klient ma prawo wyjść (z aresztu - red.), aby bronić swego projektu na sesji poświęconej wyborowi katalońskiego premiera, po czym powróciłby do aresztu.

Dlatego - zapowiedział den Eynde - "musimy zwrócić się o przeniesienie i zezwolenie mu na opuszczanie aresztu, aby mógł uczestniczyć w posiedzeniu plenarnym parlamentu".