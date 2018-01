Opublikowana w piątek książka Michaela Wolffa wywołała w Waszyngtonie polityczną burzę. Opisuje chaos w Białym Domu, prezydenta, który nie był przygotowany do objęcia władzy i doradców wątpiących w jego umiejętności.

Mało tego. Były główny strateg Białego Domu drwił ze spotkania w Trump Tower, podczas którego rosyjska prawniczka miała oferować kompromitujące informacje o Hillary Clinton - kandydatce Demokratów w wyborach prezydenckich.

W spotkaniu, oprócz Donald Trump Jr. brali udział również zięć obecnego prezydenta Jared Kushner i ówczesny szef kampanii Trumpa Paul Manafort. Były główny strateg Białego Domu uznał je za "zdradzieckie" i "niepatriotyczne", za coś, o czym "natychmiast powinno się poinformować FBI". CNN: Bannon planował odciąć się od rewelacji z książki Wolffa Były doradca... czytaj dalej »

W niedzielę Bannon wydał oświadczenie, w którym poinformował, że komentarze zostały skierowane do byłego kierownika kampanii Trumpa, a nie do syna prezydenta.

"Moje komentarze były skierowane do Paula Manaforta, wytrawnego specjalisty od kampanii, który ma doświadczenie i wiedzę na temat funkcjonowania Rosjan. Powinien był wiedzieć, że są obłudni, przebiegli, a nie naszymi przyjaciółmi" - poinformował Bannon.



"Donald Trump Jr. jest zarówno patriotą, jak i dobrym człowiekiem, był nieustępliwy w poparciu dla swojego ojca i działań, które pomogły zmienić nasz kraj" - czytamy dalej w oświadczeniu.



"Żałuję, że moje opóźnienie w reakcji na sprawozdania dotyczące Don Jr. odwróciło uwagę od historycznych dokonań prezydenta w pierwszym roku jego prezydentury" - dodał.

Zdaniem prezydenta Donalda Trumpa książka jest "pełna kłamstw, przekręceń (faktów) oraz źródeł, które nie istnieją. Nie ma nic wspólnego ze mną, ani z moją prezydenturą. Kiedy został zwolniony (Bannon - red. ), stracił nie tylko pracę, postradał zmysły" - podkreślił niedawno w oświadczeniu.

Prawnicy Trumpa wezwali wydawcę książki, firmę Henry Holt & Co, do wstrzymania jej premiery, zaplanowanej pierwotnie na wtorek.



And in spite of allegations and words, Trump is a great man. He is the great white hope for the USA and regardless of what seems to be going on right now. So to make things clear my support for him is unchanged! #MAGA

— Steven Bannon (@SteveKBannon) January 4, 2018