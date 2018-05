Były prezydent USA trafił do szpitala

Były prezydent USA George H.W. Bush trafił w niedzielę do szpitala ze względu na spadek ciśnienia i uczucie zmęczenia - poinformował rzecznik rodziny na Twitterze. "Jest przytomny i czujny, nie odczuwa dyskomfortu" - dodał.

Po pogrzebie żony 93-letni były prezydent trafił do szpitala Dzień po... czytaj dalej » 93-letni Bush, najstarszy żyjący były prezydent USA, pozostanie w szpitalu w Biddeford w stanie Maine na obserwacji przez kilka dni - poinformował rzecznik rodziny Bushów, Jim McGrath.

W sobotę George H.W Bush wziął udział w uroczystościach zorganizowanych przez organizację American Legion w Kennebunkport w stanie Maine, by uczcić zbliżający się Memorial Day z weteranami. W uroczystościach wziął także udział były doradca Busha do spraw bezpieczeństwa narodowego Brent Scowcroft.



Delighted to join the veterans, including my dear friend Gen. Brent Scowcroft, at the @AmericanLegion Post 159 monthly pancake breakfast in Kennebunkport today. This weekend we remember, and thank, all who have given their lives for our great country. pic.twitter.com/VQgfPmt5rw — George Bush (@GeorgeHWBush) 26 maja 2018

Ojciec prezydenta i gubernatora

W ubiegłym miesiącu Bush był hospitalizowany przez dwa tygodnie w Teksasie, gdzie leczył infekcję. Do szpitala trafił dzień po pogrzebie swojej żony, Barbary, która zmarła 17 kwietnia. Byli małżeństwem przez 73 lata.

Bush był prezydentem USA w latach 1989-1993. Jest jednym z pięciu żyjących byłych gospodarzy Białego Domu - obok Jimmy'ego Cartera, Billa Clintona, Georga W. Busha Jr. i Baracka Obamy.

93-latek jest ojcem byłego prezydenta USA w latach 2001-2009 George'a W. Busha i byłego gubernatora Florydy Jeba Busha, który bezskutecznie ubiegał się o prezydencką nominację w 2016 roku.

Oglądaj Wideo: Reuters Archive, TVN24 BiS George H.W. Bush