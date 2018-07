Kupowali luksusowe apartamenty. Były premier i jego rodzina skazani

Pakistański sąd skazał w piątek zaocznie byłego premiera Pakistanu Nawaza Sharifa na dziesięć lat więzienia w związku z zakupem przez członków jego rodziny luksusowych apartamentów w Londynie.

Agencja Reutera zauważa, że to olbrzymi cios dla partii Sharifa przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na 25 lipca.

Będąca przewodniczącą rządzącej Pakistańskiej Ligi Muzułmańskiej Nawaz (PML-N) córka Sharifa, Maryam, powszechnie uważana za jego następczynię, została skazana na siedem lat więzienia, a jej mąż Safdar i deputowany tego ugrupowania na rok więzienia - poinformował przedstawiciel prokuratury Sardar Muzaffar Abbasi.

Za karę zapłacą miliony

Wyrok w sprawie Sharifa wieszczy koniec kariery politycznej trzykrotnego premiera i jednego z najwybitniejszych polityków Pakistanu w ostatnich 40 latach - zwraca uwagę Reuters.



Abbasi dodał, że sąd nakazał Nawazowi Sharifowi zapłacić grzywnę o równowartości 10,6 miliona dolarów. Maryam została ukarana grzywną w wysokości 2,6 miliona dolarów. Jednocześnie sąd nakazał konfiskatę na rzecz skarbu państwa nieruchomości w Londynie, które nabyli w latach 90. i w przypadku których nie potrafili wskazać legalnej ścieżki zakupu.



Sharif i jego córka byli w piątek w Londynie, gdzie na raka leczona jest żona byłego premiera Kulsoom. Obecnie jest ona w śpiączce po ataku serca, którego doznała w maju tego roku.

"Polowanie na czarownice"

Zarówno były premier, jak i jego córka zaprzeczyli nieprawidłowościom i najprawdopodobniej będą odwoływać się od wyroku. Szarif potępił toczące się przeciwko niemu postępowanie sądowe jako motywowane politycznie. Nazwał je "polowaniem na czarownice".



W połowie kwietnia 2018 roku Sąd Najwyższy Pakistanu wykluczył Sharifa z polityki, zakazując mu do końca życia startowania w wyborach.



Pod koniec lipca 2017 roku Sharif ustąpił z urzędu, kilka godzin po decyzji SN, który nakazał pozbawienie go funkcji publicznych w wyniku związanego z Panama Papers śledztwa w sprawie zarzutów korupcyjnych dotyczących jego i jego rodziny. Sąd nakazał wówczas wszczęcie śledztwa karnego w sprawie Sharifa i członków jego rodziny.

Afera Panama Papers

Byłemu premierowi zarzuca się, że nie potrafił wytłumaczyć źródeł pochodzenia pieniędzy lokowanych w działających w rajach podatkowych firmach, które należą do jego dzieci. Z dokumentów, które wyciekły w związku z tzw. aferą Panama Papers, wynika, że trójka dzieci Sharifa – dwóch synów i córka – od 1990 roku korzystała z pośrednictwa kancelarii prawnej Mossack Fonseca do ulokowania kapitałów w jednym z rajów podatkowych. Pakistańska opozycja twierdzi, że nie mogło się to odbywać bez wiedzy premiera.



Od ustąpienia z urzędu nestor pakistańskiej polityki zachował wpływy w PML-N, którą założył i której przez lata przewodził. Pomimo tego, że Sharif ustąpił z urzędu, żeby - jak wówczas tłumaczył - okazać szacunek wymiarowi sprawiedliwości, wokół decyzji SN narastały kontrowersje, czy dotyczy ona zakazu startowania tylko w zaplanowanych na lipiec wyborach parlamentarnych, czy do końca życia.



68-letni Sharif to drugi premier w historii Pakistanu, który został pozbawiony urzędu po interwencji SN. Na czele rządu stał w latach 1990-93, 1997-99 i 2013-17.