Foto: ABIR SULTAN / PAP/EPA Video: ENEX

Netanjahu wyjdzie z kryzysu?

13.03 | Benjamin Netanjahu walczy o przetrwanie rządu, któremu zagraża spór o ustawę w sprawie służby wojskowej ultraortodoksyjnych żydów. Premier Izraela twierdzi jednak, że jeśli dojdzie do przedterminowych wyborów, to on je wygra - podały izraelskie media.

