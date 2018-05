Burmistrz Jersey City: przyjmę zaproszenie do zwiedzenia Auschwitz

Burmistrz Jersey City Steven Fulop podziękował za owocną rozmowę ze stroną polską w sprawie Pomnika Katyńskiego w tym mieście. Dodał, że został zaproszony do przyłączenia się do podróży, aby zwiedzić obóz Auschwitz. Zapowiedział, że skorzysta z tego zaproszenia.

"Polonia potrafi zjednoczyć się i wygrać" Pomnik Katyński w... czytaj dalej » "Dziękuję za wielowątkową, owocną rozmowę" - napisał Steven Fulop w sobotę na Twitterze, nawiązując do spotkania z konsulem generalnym RP w Nowym Jorku Maciejem Golubiewskim.

Burmistrz dodał, że "został zaproszony do przyłączenia się do podróży, aby zwiedzić obóz Auschwitz". Zapowiedział, że skorzysta z tego zaproszenia.



Thank you for a productive conversation on multiple fronts. Outside of the resolution on the monument these gentlemen invited me to join them in a trip to visit #Auschwitz which I will take them up on https://t.co/jXk9Z3jjy3 — Steven Fulop (@StevenFulop) 11 maja 2018

60 metrów dalej

"Burmistrz Jersey City popełnił błąd, bo zignorował społeczność polską" - Stało się... czytaj dalej » W piątek Maciej Golubiewski powiadomił na Twitterze o porozumieniu z burmistrzem Jersey City w sprawie Pomnika Katyńskiego. Zgodnie z nim monument ma pozostać na nadbrzeżu rzeki Hudson, zostanie jedynie przesunięty o 60 metrów od miejsca, gdzie znajduje się obecnie.



Polski dyplomata napisał na Twitterze: "Jest porozumienie (z burmistrzem Jersey City) Stevenem Fulopem. Pomnik zostaje na nabrzeżu 60 metrów od miejsca gdzie się teraz znajduje. Dziękuję Erykowi Lubaczewskiemu".

Lubaczewski jest dyrektorem wykonawczym Polskiej Izby Handlowej w Waszyngtonie, który zaangażował się w proces mediacji w sprawie Pomnika Katyńskiego.



Jest porozumienie z @StevenFulop. Pomnik zostaje na wybrzeżu 60 metrów od miejsca gdzie sie teraz znajduje. Dziękuje Erykowi Lubaczewskiemu. pic.twitter.com/WFUTuaJi0r — Maciej Golubiewski (@MGolubiewskiPL) 11 maja 2018