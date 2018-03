Rosja będzie remontować i serwisować 15 bułgarskich myśliwców MiG-29 - poinformowały w środę źródła w bułgarskim resorcie obrony. Porozumienie między Bułgarią a Rosją zostało już osiągnięte i jest w fazie ostatecznego uzgodnienia.

Umowa jest warta 82 mln lewów (41 mln euro) i zostanie zawarta między bułgarskim resortem obrony a rosyjską korporacją RSK MiG. Jesienią resort ogłosił konkurs i zaprosił do udziału tylko jednego uczestnika – rosyjską korporację, która ma licencję na remont MiG-ów. Procedurę tę zaskarżyła ukraińska państwowa firma Ukrinmasz, lecz bułgarski Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę.

Oczekiwania na zakup nowych myśliwców

Eksplozja w bułgarskich w zakładach zbrojeniowych Co najmniej jedna... czytaj dalej » Orzeczenie sądu umożliwiło ministrowi obrony Krasimirowi Karakaczanowowi zakończenie negocjacji z producentem myśliwców. Na początku marca Karakaczanow wyznaczył rosyjską korporację jako wykonawcę zlecenia. W trakcje negocjacji, według źródeł z resortu obrony, uzyskano pewne ulgi finansowe, m.in. obniżenie o 1000 euro (od 7250 do 6250) ceny za zagwarantowanie jednej godziny lotu.



Porozumienie przewiduje remont i serwisowanie 15 bułgarskich MiG-ów w następnych czterech latach. Kwestia ewentualnej modernizacji bułgarskich myśliwców jeszcze nie jest wyjaśniona.



Bułgarskie lotnictwo czeka na zakup nowych myśliwców, lecz sprawa utknęła w miejscu z powodu sporów o wybór jednej z dwóch ofert - nowych szwedzkich Gripenów koncernu SAAB lub amerykańsko-portugalskiej oferty na używane F-16. Według obserwatorów obecne porozumienie z Rosją odsunie kupno nowych myśliwców o co najmniej kilka lat.