"W Bułgarii doszło do epidemii poważnej choroby"





Foto: Shutterstock | Video: Fakty TVN Odra atakuje w Polsce i wielu innych krajach Zachodu ("Fakty" TVN z 27.04.2019)

W okresie od lutego do 8 sierpnia odnotowano 1134 przypadki zachorowań na odrę w Bułgarii. Krajowa konsultantka bułgarskiego ministerstwa zdrowia do spraw epidemiologicznych prof. Mira Kożucharowa poinformowała, że w kraju można mówić o epidemii tej choroby. Większość, aż 700 przypadków, odnotowano w Sofii.

Niezaszczepione dziecko nie będzie przyjęte do szkoły. Kolejne miasto zmienia przepisy Bez ważnych... czytaj dalej » - Faktem jest, że w Bułgarii doszło do epidemii poważnej choroby, którą można zapobiegać za pomocą szczepionek - powiedziała krajowa konsultantka bułgarskiego ministerstwa zdrowia do spraw epidemiologicznych prof. Mira Kożucharawa w wywiadzie z telewizją bTV.

W ten sposób skomentowała rosnącą liczbę zachorowań na odrę.

W poniedziałek służby sanitarne poinformowały o kolejnym przypadku, tym razem w Warnie nad Morzem Czarnym, gdzie dotychczas nie odnotowywano zachorowań na odrę.

Chorują przede wszystkim dzieci

Według prof. Miry Kożucharowej, latem zarażeń jest więcej. Tygodniowo odnotowuje się przeciętnie 20 nowych przypadków. 80 procent przypadków to dzieci w wieku do 9 lat. Wiadomo, że epidemia szerzy się w romskich dzielnicach, gdyż Romowie nie pozwalają na szczepienie dzieci.

Krajowa konsultantka wezwała do wzmożenia kampanii na rzecz szczepień, mobilizacji lekarzy rodzinnych w celu zapobieżenia chorobie. Odra pojawiła się w Bułgarii ponad rok temu. Od tamtej pory odnotowano kilka przypadków śmiertelnych.

W Bułgarii szczepienia są obowiązkowe od ponad 40 lat. Według ekspertów istnieje jednak około 20-procentowa grupa nieszczepionych osób w różnym wieku.