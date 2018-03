Amerykańskie linie lotnicze United Airlines wzięły na siebie "pełną odpowiedzialność" za śmierć 10-miesięcznego szczeniaka, który zdechł podczas poniedziałkowego lotu do z Houston do Nowego Jorku. Obsługa lotu nalegała, by właścicielka buldożka francuskiego umieściła go w schowku bagażowym.

"To był tragiczny wypadek, który nigdy nie powinien był się zdarzyć" – oświadczyły linie lotnicze United Airlines po tym, jak buldożek francuski zdechł podczas trzygodzinnego lotu z Houston do Nowego Jorku.

Obsługa samolotu nakazała zamknięcie zwierzęcia w schowku na bagaże.

Jak podają amerykańskie media, powołując się na relacje współpasażerów, wśród podróżujących poniedziałkowym lotem były matka z dwiema córkami, którym towarzyszył 10-miesięczny buldożek francuski.

"Siedziałam za trzyosobową rodziną i myślałam, że mam szczęście – kto nie chciałby mieć obok siebie szczeniaka? Jednakże obsługa lotu UA1284 uważała, że lepiej będzie bezbronne zwierzę wepchnąć do schowka na bagaże nad siedzeniami pasażerów bez powietrza i jedzenia" – napisała na Facebooku June Lara, jedna z pasażerek.

Opisywała, że właścicielka psa protestowała przeciw umieszczeniu go w schowku, ale obsługa lotu była nieugięta. "Nalegali, żeby szczeniak był zamknięty przez trzy godziny bez dopływu powietrza" - dodała Lara. Wtedy matka miała ulec i zgodzić się na włożenie psa do schowka.

- Nie wiedziałam, że pies był w torbie - powiedziała później jedna ze stewardess, na którą powołuje się BBC.

Kiedy samolot wylądował, a właścicielka psa otworzyła schowek, okazało się, że pies nie daje oznak życia.

- Trzymałam jej dziecko, kiedy matka próbowała resuscytować ich 10-miesięcznego szczeniaka - relacjonowała June Lara.

Amerykańskie media podały, że brak dopływu powietrza mógł być przyczyną śmierci psa, mimo że schowki bagażowe nie są hermetyczne.

Świadkiem zdarzenia była też Maggie Gremminger, która o sytuacji napisała na swoim Twitterze.

"Chcę pomóc tej kobiecie i jej córce. Straciły swojego psa przez obsługę lotu United Airlines. To łamie mi serce" - podpisała zdjęcie z lotniska kobieta.



I want to help this woman and her daughter. They lost their dog because of an @united flight attendant. My heart is broken. pic.twitter.com/mjXYAhxsAq

— MaggieGremminger (@MaggieGrem) 13 marca 2018