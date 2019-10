Tusk: Komisja Europejska będzie gorąco namawiała do hojniejszego budżetu

Propozycja fińskiej prezydencji w sprawie budżetu UE na lata 2021-2027 zakłada obniżenie całkowitej kwoty wydatków, ale wiele państw jest temu przeciwnych, a w piątek na szczycie nie zapadną żadne rozstrzygające decyzje - podkreślił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Jak dodał, Komisja Europejska "będzie gorąco namawiała do hojniejszego budżetu".

W piątek na szczycie szefowie państw i rządów mają rozmawiać o propozycji dotyczącej następnej siedmiolatki, ale choć dyplomaci sugerują, że dojdzie do zaciętej dyskusji, to nie jest planowane żadne rozstrzygnięcie. Propozycja Finlandii zakłada, że poziom wydatków będzie wynosił od 1,03 proc. do 1,08 proc. Dochodu Narodowego Brutto (DNB) 27 państw członkowskich.

"Komisja Europejska będzie gorąco namawiała do hojniejszego budżetu"

W najgorszym scenariuszu oznaczałoby to 85 miliardów euro mniej niż propozycja Komisji Europejskiej, która przewiduje limit wydatków na poziomie 1,14 proc. DNB. Z kolei Parlament Europejski domaga się znacznie wyższego budżetu o wysokości 1,3 proc. DNB.

- To jest tak naprawdę wstępna ocena propozycji fińskiej - powiedział polskim dziennikarzom szef Rady Europejskiej. Zaznaczył, że jest ona "oszczędna", bo zakłada obniżenie ogólnej kwoty pieniędzy na kolejne siedem lat, ale - jak przekonywał - nie jest to wymierzone w Polskę czy jakiś inny kraj.

- Mogę państwa wstępnie uspokoić. Ta propozycja jest punktem wyjścia do dyskusji i bardzo wiele państw, a także instytucji, zgłasza zasadnicze zastrzeżenia. Komisja Europejska zapowiedziała, że będzie gorąco namawiała do hojniejszego budżetu - powiedział Tusk.

Warunkowanie funduszy przestrzeganiem rządów prawa

Przewodniczący Rady Europejskiej ocenił, że wszystkie kraje zgodzą się co do generalnej zasady dotyczącej przestrzegania rządów prawa i uwarunkowania dostępu do funduszy.

- Ale powinniśmy być precyzyjni i w żadnym wypadku nie używać tego jako jakiegoś argumentu tak z góry. Powinny to być możliwie ogólne zasady, z którymi wszystkie państwa powinny się zgodzić - przekonywał.

Jego zdaniem właściwie nie ma państwa Unii Europejskiej, które by otwarcie powiedziało, że nie chce przestrzegać zasad praworządności. - Gdyby jakiś kraj powiedział: "nie, nie zgadzam się w żadnym wypadku na warunkowanie pieniędzy europejskich rządami prawa", to oznaczałoby, że chce rządy prawa łamać - powiedział szef Rady Europejskiej.

- Myślę, że i w Budapeszcie, i na Nowogrodzkiej [w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie - przyp. red.] zrozumieją, że gdyby się chcieć odwrócić plecami do podstawowej wartości europejskiej, jaką jest praworządność, to trudno oczekiwać na entuzjazm w Europie - dodał były polski premier.

Wśród krajów Unii Europejskiej nie ma porozumienia w sprawie rozporządzenia dotyczącego powiązania dostępu do środków z przestrzeganiem zasad praworządności.

Zaproponowany przez Komisję Europejską instrument miałby chronić unijną kasę przed "ryzykiem finansowym związanym z uogólnionymi brakami w zakresie praworządności w państwach członkowskich".

Narzędzie to ma umożliwić zawieszanie i zmniejszanie finansowania ze środków UE lub ograniczenie dostępu do nich.