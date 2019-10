"Nie mogliśmy zrozumieć, co się dzieje". Runął siedmiopiętrowy budynek

Co najmniej jedna osoba zginęła po zawaleniu się siedmiopiętrowego budynku mieszkalnego w mieście Fortaleza, w północno-wschodniej Brazylii. Na miejscu pracują ratownicy. Dziesięć osób uważa się za zaginione. Siedem osób udało się uratować.

Do katastrofy doszło we wtorek rano. Nie wiadomo, co było przyczyną zawalenia ani ile osób przebywało w budynku. Służby nie podają na razie oficjalnych komunikatów.

- Myśleliśmy, że to wypadek samochodowy. Hałas jednak rósł, potem pojawiła się chmura pyłu - relacjonowała w rozmowie z Agencia Brasil pracownica jednego ze znajdujących się w okolicy sklepów. - Zamknęliśmy się w sklepie, bo nie mogliśmy zrozumieć, co się dzieje. Nic nie było widać. Kiedy wyszliśmy, wiele osób płakało - dodała.