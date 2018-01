Od złożenia kwiatów pod Pomnikiem Tysiąclecia w centrum Budapesztu premier Mateusz Morawiecki rozpoczął oficjalną wizytę na Węgrzech. Jej najważniejszym punktem będą konsultacje z szefem węgierskiego rządu Viktorem Orbanem oraz prezydentem Janosem Aderem. Podróż do Budapesztu to początek ofensywy dyplomatycznej rządu PiS, która ma przekonać unijne kraje do polskich racji w sporze z Komisją Europejską dotyczącym zaprowadzanych zmian w sądownictwie.