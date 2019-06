Po tragedii na Dunaju. Kapitan może wyjść za kaucją, nie wolno mu opuścić Budapesztu

Ukraiński kapitan statku hotelu, aresztowany jako podejrzany w sprawie zatonięcia 29 maja statku wycieczkowego w Budapeszcie, może zostać zwolniony za kaucją – orzekł w środę sąd drugiej instancji. Decyzja jest prawomocna.

Wydobyto wrak z dna Dunaju. W nim kolejne cztery ciała Ekipy ratownicze... czytaj dalej » Sąd w Budapeszcie zdecydował, że 64-letni ukraiński kapitan statku hotelu może po wpłaceniu kaucji w wysokości 15 mln ft (niecałe 200 tys. zł) wyjść z aresztu. Nie wolno mu jednak opuszczać węgierskiej stolicy i musi dwa razy na tydzień osobiście zgłaszać się u prowadzących śledztwo. Jego przemieszczanie się będzie monitorowane za pomocą elektronicznej bransolety.

Adwokat kapitana: nie ma dowodów

Kapitan został 1 czerwca aresztowany na miesiąc jako podejrzany o stworzenie zagrożenia dla ruchu wodnego, które spowodowało katastrofę ze skutkiem śmiertelnym. W wyniku zatonięcia statku wycieczkowego Hableany z 35 osobami na pokładzie po zderzeniu ze statkiem hotelem śmierć poniosły co najmniej 24 osoby. Siedem osób przeżyło, a cztery są nadal poszukiwane.

Adwokat podejrzanego zapowiedział, że kaucja z całą pewnością zostanie wpłacona. Ocenił, że brak dowodów wskazujących na to, by kapitan spowodował tragedię.

Wrak podniesiony z dna

Wrak Hableany już podniesiono z dna i przetransportowano do przystani na wyspie Csepel, gdzie przejdzie gruntowne oględziny.



Szef Centrum Zapobiegania Terroryzmowi (TEK) Janos Hajdu powiedział w środę, że we wnętrzu wraku nagromadziła się gruba warstwa mułu i niewykluczone, że znajdują się w nim kolejne ofiary. Dodał, że jeśli nikogo tam nie znajdą, oznacza to, że poszukiwane cztery osoby wypadły za burtę podczas zderzenia i dlatego MSW podwoiło liczbę funkcjonariuszy prowadzących poszukiwania wzdłuż brzegów Dunaju.