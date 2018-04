Kuzynka Julii Skripal nie dostała brytyjskiej wizy





»

Brytyjskie MSW poinformowało w piątek, że nie przyznało wizy kuzynce Julii Skripal, Wiktorii. Kobieta twierdziła, że zamierzała przyjechać do Wielkiej Brytanii, by zabrać Julię do Rosji.

- Odrzuciliśmy wniosek Wiktorii Skripal o wydanie jej wizy turystycznej ze względu na to, że wniosek ten nie był zgodny z (brytyjskimi) przepisami imigracyjnymi - przekazał rzecznik ministerstwa.

Rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa powiedziała, że Moskwa domaga się wyjaśnień w sprawie tej decyzji. Rosja wielokrotnie krytykowała stronę brytyjską za niedopuszczenie jej dyplomatów do Julii Skripal, która ma rosyjski paszport. Jej ojciec Siergiej Skripal ma obywatelstwo brytyjskie.

Źródło: Twitter / @RussianEmbassy Julia Skripal

"Nikt ci nie da wizy, Wika"

"Wszystko jest w porządku". Rzekoma Julia dzwoni do kuzynki Córka Siergieja... czytaj dalej » W czwartek Julia Skripal w oświadczeniu zapewniła, że czuje się coraz lepiej. W piątek szpital, w którym przebywa Siergiej Skripal, poinformował, że także jego stan się poprawia. Jak przekazano, nie jest już w stanie krytycznym.



Krótko wcześniej rosyjska telewizja podała, że Julia Skripal skontaktowała się z Wiktorią. W krótkiej rozmowie telefonicznej osoba podająca się za Julię Skripal omawia z Wiktorią między innymi przylot tej drugiej do Wielkiej Brytanii. Wiktoria proponuje, że przyleci na Wyspy, jeśli dostanie wizę. - Nikt ci nie da wizy, Wika- odpowiada rzekoma Julia.



Sama Wiktoria Skripal w wypowiedzi dla brytyjskiej telewizji Sky News skomentowała odmowę udzielenia jej wizy słowami: - Brytyjczycy muszą mieć coś do ukrycia.

Dziennik "New York Times" zauważa, że Wiktoria Skripal wielokrotnie wyrażała wątpliwości co do oskarżeń Wielkiej Brytanii pod adresem Rosji. Twierdziła, że Skripalowie mogli zatruć się nieświeżą rybą lub mógł ich zaatakować chłopak Julii.

Kilka razy w ostatnim czasie pojawiała się w rosyjskiej telewizji państwowej, raz w towarzystwie biznesmena Dmitrija Kowtuna oraz byłego agenta rosyjskich służb specjalnych Andrieja Ługowoja, oskarżonych o otrucie Aleksandra Litwinienki w Londynie w 2006 roku.

Otrucie byłego szpiega i jego córki

Siergiej Skripal - były pułkownik rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, który przeszedł na stronę brytyjską - i jego córka Julia 4 marca trafili do szpitala w Salisbury na południowym zachodzie Anglii. Zostali znalezieni nieprzytomni, a brytyjscy śledczy ustalili, że oboje zostali zaatakowani opracowanym za czasów ZSRR bojowym środkiem trującym typu nowiczok. Rosja odpiera te zarzuty, mówiąc o prowokacji i "antyrosyjskiej kampanii".



Próba zabójstwa Skripala wywołała największy kryzys w relacjach Wielkiej Brytanii z Rosją od zakończenia zimnej wojny.