Brytyjskie media: wynik włoskich wyborów ostrzeżeniem dla Unii





Wstępne wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych we Włoszech, w których znaczne poparcie uzyskały partie eurosceptyczne wskazują na odrzucenie przez obywateli Włoch autorytetu Brukseli - komentuje w poniedziałek brytyjski dziennik "The Guardian".

"Wielka niepewność". Włosi zagłosowali, spływają kolejne dane Niedzielne wybory... czytaj dalej » Bez względu na to, czy rezultatem wyborów będzie zawieszony parlament, czy też po przeliczeniu głosów na mandaty koalicji centroprawicowej uda się uzyskać większość parlamentarną, wynik ten oznaczać będzie "odrzucenie Brukseli przez włoskich wyborców" - pisze "Guardian".



Dziennik podkreśla, że w niedzielnych wyborach doszło do wyniesienia dwóch relatywnie nowych partii, które dotąd uważano za marginalne: antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd, oraz antyimigranckiej i eurosceptycznej Ligi Północnej, która pokonała partnera koalicyjnego Forza Italia.

W przeciwieństwie do Brytyjczyków, Włosi nie poparliby wyjścia ich kraju z UE, czy referendum o opuszczeniu strefy euro, ale ich poparcie dla partii populistycznych, które wyrażały otwartość na takie referendum, jest ważnym barometrem nastrojów w kraju - zaznacza dziennik.



Ruch Pięciu Gwiazd do niedawna popierał referendum w kwestii euro, ale złagodził retorykę przed wyborami, być może dając Włochom - generalnie sceptycznym wobec pomysłu opuszczenia strefy euro - poczucie komfortu - pisze "Guardian".



"Zaczyna się Trzecia Republika". Ruch Pięciu Gwiazd chce rządzić we Włoszech Antyimigrancki... czytaj dalej » Z kolei lider Ligi Północnej Matteo Salvini co prawda wykluczył w poniedziałek referendum w sprawie euro, ale powiedział, że projekt wspólnej waluty jest skazany na porażkę - zaznacza dziennik.

Wyniki a negocjacje w sprawie Brexitu

Również "The Telegraph" komentuje wynik włoskich wyborów jako cios wymierzony w Brukselę i UE jako taką, którą Włosi obwiniają za trwający dekadę marazm gospodarczy w kraju oraz porażkę w sprawie kontroli migracji.



Gazeta zwraca też uwagę na związek między wynikiem wyborów a trwającymi negocjacjami dotyczącymi Brexitu.



"Jak szybko zauważyli zwolennicy Brexitu pokroju Nigela Farage'a, wiele z rzeczywistych niepokojów Włoch odzwierciedla kwestie, które skłoniły Wielką Brytanię do zagłosowania za wyjściem z UE, ale błędem byłoby myślenie, że to 'zwycięstwo' dla nastrojów antyestablishmentowych, anty-euro pomoże obecnym negocjacjom na temat Brexitu. Wręcz przeciwnie" - pisze "Telegraph".

Wybory we Włoszech

Według wstępnych wyników niedzielnych wyborów parlamentarnych blok partii centroprawicowych złożony z Forza Italia, Ligi Północnej i Braci Włoch otrzymał około 35-36 proc. głosów. Po raz pierwszy od 24 lat Liga Salviniego dostała większe poparcie niż Forza Italia Berlusconiego. Około 32 proc. uzyskał uważany za populistyczny Ruch Pięciu Gwiazd, który będzie pierwszym ugrupowaniem w obu izbach parlamentu. Centrolewicowa Partia Demokratyczna zdobyła 19 proc. głosów.