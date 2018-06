"Zawsze będę żałowała". Premier May przeprasza za niewłaściwą reakcję

Brytyjska premier Theresa May przeprosiła w poniedziałek na łamach londyńskiej popołudniówki "Evening Standard" za reakcję rządu po ubiegłorocznym pożarze bloku mieszkalnego Grenfell Tower. Zginęły w nim 72 osoby.

W artykule, który ukazał się przed czwartkową rocznicą pożaru, najpoważniejszego w powojennej historii kraju, May przyznała, że "początkowa odpowiedź rządu nie była wystarczająco dobra". Przeprosiła, że podczas pierwszej wizyty na miejscu zdarzenia nie spotkała się z osobami, które uratowały się z wieżowca.



The Grenfell fire was a tragedy that should never have happened - and I am determined that it will never be forgotten. https://t.co/LUXC9tnxs8 — Theresa May (@theresa_may) 11 czerwca 2018





Miliony na pomoc ofiar

Czterech różnych dowodzących. Błędy "decydowały o życiu i śmierci" w Londynie Brytyjskie media... czytaj dalej » "Mieszkańcy Grenfell Tower potrzebowali wówczas poczucia, że władze uznają i rozumieją ich rozpacz. Zawsze już będę żałowała, że nie spotkałam się z nimi tamtego dnia, co mogło stworzyć wrażenie, że mnie to nie obchodzi. Tak nigdy nie było" - zapewniła.



Szefowa rządu podkreśliła, że w ostatnim roku dokonano "realnego postępu" w udzielaniu pomocy poszkodowanym rodzinom oraz w niezależnym śledztwie dotyczącym przyczyn pożaru.

Jak przyznała, znajdowanie nowych mieszkań dla poszkodowanych osób trwało "zbyt długo", ale lokatorzy 198 z 203 mieszkań otrzymali już klucze do nowego - tymczasowego lub stałego - domu.



Rząd wydał ponad 46 mln funtów na bezpośrednią akcję ratunkową i poszukiwawczą oraz kolejne 34 mln na długoterminowe prace na miejscu zdarzenia. Oprócz tego 25 mln funtów zebrano w formie darowizn i niemal w całości przekazano poszkodowanym.

"Jestem zdeterminowana"

Wieżowiec stanął w płomieniach. Policja podała nowy bilans ofiar Londyńska policja... czytaj dalej » Brytyjska premier zapowiedziała, że w rocznicę pożaru wiele budynków w całym kraju, w tym ruiny wieżowca i jej kancelaria na 10 Downing Street, zostaną podświetlone na zielono w hołdzie ofiarom pożaru.

W ramach tej akcji dzieci ze szkół w pobliżu Grenfell Tower zasadzą w ogrodzie na Downing Street dwie kamelie - kwiaty, które rozkwitają zimą, "wnosząc życie i kolor w najciemniejszy czas w roku".



"Widoczne z sali obrad rządu, będą stale przypominały nam o tych, których straciliśmy w tej najciemniejszej z nocy dwanaście miesięcy temu. Pożar Grenfell jest tragedią, do której nigdy nie powinno było dojść, i jestem zdeterminowana, abyśmy nigdy o tym nie zapomnieli" - dodała Theresa May.

Pracują śledczy

Prace komisji śledczej ds. pożaru Grenfell Tower rozpoczęły się w maju. Przez pierwszy tydzień mieszkańcy 24-piętrowego wieżowca opowiadali o swoich doświadczeniach tragicznej nocy z 13 na 14 czerwca 2017 roku.

Obecnie śledczy pod przewodnictwem byłego sędziego sądu apelacyjnego Martina Moore-Bicka próbują ustalić stan faktyczny i przebieg podejmowanych decyzji - nie tylko podczas feralnej nocy, ale także w ramach zarządzania tym budynkiem, jego remontu i przygotowań procedur przeciwpożarowych.



Równolegle prowadzone jest śledztwo kryminalne, dotyczące możliwości postawienia zarzutów osobom lub organizacjom związanym z zarządzaniem budynkiem.