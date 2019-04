Panuje od 67 lat, jest najstarszym monarchą na świecie. Elżbieta II obchodzi 93. urodziny





Najdłużej panująca w historii brytyjska królowa Elżbieta II skończyła w niedzielę 93 lata, świętując w wąskim, rodzinnym gronie na zamku w Windsorze. Zgodnie z sięgającą pierwszej połowy XVIII wieku tradycją, oficjalne obchody zaplanowane są na połowę czerwca.

W tym roku urodziny Elżbiety II, głowy państwa i zwierzchnika kościoła anglikańskiego, zbiegły się w czasie z Wielką Niedzielą, najważniejszym dniem w kalendarzu chrześcijańskim.

Królowa Elżbieta II zwyczajowo bierze wówczas udział w świątecznym nabożeństwie w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze, a towarzyszy jej m.in. mąż, 98-letni książę Filip, z którym pobrała się 71 lat temu.

Święta w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Wszyscy czekają na dziecko księżnej Meghan Brytyjska królowa... czytaj dalej » Wśród osób, które publicznie przekazały swoje życzenia dla monarchini, byli spodziewający się dziecka książę Harry i księżna Meghan, którzy napisali w mediach społecznościowych, że życzą jej "najwspanialszego dnia".

Elżbieta II, najdłużej panujący brytyjski monarcha

W ramach skromnych obchodów podczas uroczystej zmiany warty przed Pałacem Buckingham w Londynie odegrana zostanie urodzinowa piosenka. Zwyczajowo towarzyszą temu także okolicznościowe wystrzały z armat - 41 z Hyde Parku w centrum miasta w południe i 62 z zamku Tower of London godzinę później - ale zgodnie z przyjętą konwencją nie można ich wykonywać w niedzielę, więc stanie się to dopiero w poniedziałek.

Na oficjalnym koncie rodziny królewskiej na twitterze pokazano zdjęcia przedstawiające królową Elżbietę II na kolejnych etapach życia.



Happy 93rd birthday to Her Majesty The Queen!



Our video includes a photograph from each decade of The Queen’s life, from an image of her as a baby in 1926, to her visit to King’s College last month. #QueensBirthday#HappyBirthdayHerMajestypic.twitter.com/E2J8c5rziD — The Royal Family (@RoyalFamily) 21 kwietnia 2019

8 czerwca oficjalne urodziny królowej

Ogólnonarodowe świętowanie 93-lecia królowej zaplanowane jest w tym roku na 8 czerwca. Zwyczaj podwójnych obchodów narodził się w 1748 roku, kiedy król Jerzy II, zaniepokojony tym, że w dniu jego rzeczywistych urodzin w listopadzie może być zła pogoda, zdecydował o przełożeniu uroczystych obchodów na przełom wiosny i lata.

Elżbieta II została królową w wieku 26 lat po nagłej śmierci w 1952 roku swego ojca Jerzego VI. W 2015 roku pobiła rekord długości zasiadania na brytyjskim tronie, który do tego czasu należał do jej praprababki Wiktorii i wynosił 63 lata. Jest obecnie najdłużej panującym - od 67 lat i 73 dni - i najstarszym monarchą na świecie.