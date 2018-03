"Pierwszy przypadek ofensywnego użycia tego środka w Europie od II wojny światowej"





Brytyjski ambasador przy Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) Peter Wilson oświadczył we wtorek, że Rosja nie zadeklarowała OPCW wszystkich zapasów paralityczno-drgawkowych bojowych środków trujących.

Wilson powiedział dziennikarzom, że Rosja, która twierdzi, że zniszczyła całą swoją broń chemiczną pod nadzorem OPCW w ubiegłym roku, w rzeczywistości "od wielu lat" nie ujawniała w pełni swego programu tej broni.

Ambasador podkreślił również, że Moskwa będzie musiała powiedzieć OPCW, jak to możliwe, że substancja użyta do zamachu na byłego rosyjskiego podwójnego szpiega Siergieja Skripala dostała się z Rosji do Wielkiej Brytanii.



Na posiedzeniu rady zarządzającej OPCW Wilson mówił, że jedynym możliwym wytłumaczeniem jest to, że Rosja utraciła nad substancją kontrolę albo że użyła jej rozmyślnie.

Wskazał też, że zamach na Skripala był "pierwszym przypadkiem ofensywnego użycia jakiegokolwiek rodzaju paralityczno-drgawkowego bojowego środka trującego na terytorium europejskim od czasu II wojny światowej" - informuje Reuters.

Żądania wyjaśnień

Brytyjska premier Theresa May oświadczyła w poniedziałek w Izbie Gmin, że jest "wysoce prawdopodobne", iż to Rosja stała za próbą zabójstwa Skripala i jego córki Julii.

Ujawniła, że w przeprowadzonym 4 marca w Salisbury ataku na byłego agenta użyto broni chemicznej typu Nowiczok, która była w przeszłości produkowana i używana przez Rosję. Londyn zażądał wyjaśnień od Moskwy dotyczących tego, w jaki sposób produkowana przez nią broń chemiczna została użyta na terytorium Wielkiej Brytanii. Czas na odpowiedź dano Rosji do wtorku o północy.



May ostrzegła, że jeśli Londyn nie otrzyma wiarygodnej odpowiedzi od Moskwy, uzna, iż doszło do "nieuprawnionego użycia siły przez państwo rosyjskie przeciwko Wielkiej Brytanii".