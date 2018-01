Kaczyński apeluje z ekranu w Brukseli: niech futra przejdą do historii





Foto: Twitter/@Act4AnimalsEU | Video: Fakty TVN W listopadzie Jarosław Kaczyński podpisał się pod projektem przepisów o ochronie zwierząt wniesionym do Sejmu przez grupę posłów PiS (materiał "Faktów" TVN)

Chodzi o to, by cierpienia zwierząt było na świecie mniej, dużo mniej niż dzisiaj. A cierpienia zwierząt futerkowych to jedne z najgorszych, jakie w ogóle mają miejsce - przekonywał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Nagranie wideo z jego wystąpieniem pokazane zostało uczestnikom konferencji na ten temat zorganizowanej we wtorek w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Organizacje pozarządowe i PiS zainaugurowały we wtorek w PE wystawę "Niech futra przejdą do historii". Ma ona zwracać uwagę na ogrom cierpień zwierząt hodowanych na futra i zachęcać państwa Unii Europejskiej do zakazania takiej hodowli. Prezes PiS o zakazie hodowli zwierząt futerkowych. "To kwestia serca" Zakaz hodowli... czytaj dalej »

Nagranie wideo prezesa PiS

Wystawę zorganizowali europosłowie PiS (grupa Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy) - Ryszard Legutko, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska i Stanisław Ożóg - oraz litewski europoseł Waldemar Tomaszewski i organizacje pozarządowe Otwarte Klatki, Fur Free Alliance, Eurogroup for Animals.

Podczas inauguracji wystawy odtworzone zostało nagranie wideo prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, w którym zwrócił się do uczestników konferencji.

- Niech futra przejdą do historii. Ta wystawa ma przysłużyć się bardzo ważnemu przedsięwzięciu. Chodzi o to, by cierpienia, cierpienia zwierząt, było na świecie mniej, dużo mniej niż dzisiaj. A cierpienia zwierząt futerkowych to jedne z najgorszych cierpień, jakie w ogóle mają miejsce. Dlatego ta wystawa i dlatego warto ją odwiedzić, i dlatego warto poprzeć tę ideę. Tę ideę, która została wyrażona przeze mnie na początku. Naprawdę, ludzie mogą żyć bez tego. Ludzie mogą żyć, nie korzystając z takich futer. I wreszcie, ludzie mogą być bardziej ludzcy! A jeśli chodzi o nas, o Polaków, to często mówi się o drodze na Zachód. To jest właśnie droga na zachód. Dziękuję bardzo - powiedział Kaczyński.