01.12 | Pomimo mrozu na ulicach Nottingham pojawiły się w piątek setki ludzi, by powitać księcia Harry'ego i jego narzeczoną Meghan Markle. Para odwiedziła miasto, aby wziąć udział w charytatywnym wydarzeniu z okazji Światowego Dnia Aids. To ich pierwsze oficjalne wspólne wyjście od czasu ogłoszenia w poniedziałek zaręczynach.

Michael została sfotografowana przez brytyjskie media w drodze na uroczysty lunch. Jej lewe ramię zdobiła broszka "Blackamoor" imitującą czarnoskórą postać. Problem w tym, że tego typu biżuteria jest elementem stylu dekoracyjnego powiązanego z ideami podboju rasowego.

Książę Harry i Meghan Markle pokazali zdjęcia z zaręczynowej sesji Pałac Kensington... czytaj dalej » Choć nie ma pewności czy księżna Kent miała na sobie broszkę także podczas uroczystości, to po publikacjach brytyjskich mediów i tak spłynęła na nią potężna fala krytyki. Nie ograniczano się tylko do zarzutów o rasizm. "Przerażający przejaw braku szacunku i zazdrości" - napisał na Twitterze były szef kuchni na brytyjskim dworze królewskim, Darren McGrady.

Ostre reakcje zmusiły księżną do zajęcia stanowiska. Kilka dni po zdarzeniu tłumaczyła się za pośrednictwem swojego rzecznika: - Broszka jest prezentem, już wcześniej noszona była wielokrotnie. Księżniczka Michael jest bardzo zmartwiona i zaniepokojona faktem, że mogła w ten sposób kogoś obrazić - napisano w oświadczeniu.

Princess Michael of Kent apologized for wearing a controversial brooch to a Buckingham Palace lunch attended by Prince Harry\\\\\\\\\\\\'s fiancée, Meghan Markle https://t.co/dv5HiDa3ifpic.twitter.com/Yiwp6ZyXYN

— CNN (@CNN) 23 grudnia 2017