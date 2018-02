Czapki i szaliki rozrzucone po ulicach. Mieszkańcy Bristolu pomagają bezdomnym





W angielskim Bristolu pojawiło się wiele czapek, szalików i rękawiczek rozrzuconych po ulicach. Nikt ich jednak nie zgubił. Znalazły się tam w ramach pomocy osobom bezdomnym w czasie mrozów, a ich zdjęcia zdobyły serca użytkowników mediów społecznościowych.

Mróz zawitał nie tylko do Polski. Także w Wielkiej Brytanii spadł śnieg, a w Bristolu temperatura spadła poniżej zera - w poniedziałek do -5 st. C. Zimą szczególnie zagrożeni są bezdomni. Dlatego ruszyła akcja Keep Bristol Warm, mająca na celu niesienie pomocy bezdomnym.

Mieszkańcy Bristolu oraz wolontariusze akcji zostawiają w całym mieście czapki, rękawiczki oraz szaliki. Są one przywiązane do takich elementów jak barierki czy słupki uliczne. Dołączone do nich notatki wyjaśniają, że nie znalazły się tam przypadkowo.

Akcję zauważają przechodnie i dzielą się zdjęciami na Twitterze.

"Spieszyłem się do domu, kiedy zobaczyłem na ulicy pełno czapek, szalików i rękawiczek dla tych, którzy nie mają domu, do którego mogą się spieszyć. Jestem przytłoczony" - napisał jeden z użytkowników.

"Jakieś dobre dusze pozostawiały dzianiny w całym mieście" - zauważył inny.





Was rushing through Bristol to get home and out of the cold when I saw the street in front of me was filled with hats, gloves and scarves for those who don’t have a home to rush to. Each with a label: “I am not lost. If you need me take me.” Overwhelmed. #kbw#keepbristolwarmpic.twitter.com/RbgItMHBKp — Sophie Smith-Holland (@SSmithHolland) 25 lutego 2018





It’s really rather cold in Bristol this morning. Some kind souls have left warm knitwear throughout the city - it’s everywhere.



Proud of my compassionate, collaborative city. Well done #keepbristolwarm. pic.twitter.com/ve500loNE8 — Thom Leggett (@thomleg) 26 lutego 2018









It’s already 0 degrees in Bristol tonight but along Hotwell Road I spotted these scarves to #keepbristolwarm / #kbw - I absolutely love this city pic.twitter.com/2z15WvmKYW — Liam Bettinson (@liambettinson_) 26 lutego 2018





"Bezdomność to nasza odpowiedzialność"

Akcję Keep Bristol Warm zapoczątkował w 2015 roku Gavyn Emery i jest rokrocznie prowadzona przez lokalnych wolontariuszy. Pomagają oni bezdomnym przetrwać niskie temperatury.

"Bezdomność to nasza odpowiedzialność" - piszą organizatorzy na swoim Facebooku.