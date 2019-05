Wielka Brytania weźmie udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego





Wielka Brytania 23 maja weźmie udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ponieważ jest zbyt mało czasu, by parlament wcześniej zatwierdził porozumienie o wystąpieniu z Unii Europejskiej - potwierdził we wtorek szef gabinetu rządu w Londynie, David Lidington.

Premier Theresa May liczyła na to, że jej rządowi uda się wypracować porozumienie z opozycyjną Partią Pracy i przegłosować umowę w sprawie opuszczenia Wspólnoty w terminie pozwalającym na to, aby Wielka Brytania nie musiała wybierać nowych europosłów w wyborach zaplanowanych na 23 maja.

Jak dotąd jednak, zauważa agencja Reutera, jej rozmowy z liderem opozycyjnej Partii Pracy Jeremym Corbynem nie doprowadziły do przełamania impasu w poszukiwaniach formuły, w oparciu o którą Wielka Brytania opuści UE.

- To niestety nie będzie możliwe, aby zakończyć ten proces (zatwierdzania porozumienia o brexicie - red.) przed prawnie wiążącą datą wyborów do Parlamentu Europejskiego - oznajmił we wtorek David Lidington. - Więc te (wybory w Wielkiej Brytanii - red.) się teraz odbędą - dodał.

Potwierdził, że Brytyjczycy pójdą do urn 23 maja. Tego samego dnia głosować będą także Holendrzy.

- Podwoimy nasze wysiłki, by postarać się, aby dalsze opóźnienie było najkrótsze jak to możliwe. Idealnie, chcielibyśmy znaleźć się w sytuacji, w której ci europarlamentarzyści z Wielkiej Brytanii w ogóle nie zajęliby swoich miejsc w Parlamencie Europejskim - zapowiedział Lidington.

Jak dodał, oznacza to, że porozumienie w sprawie brexitu zaakceptowane zostałoby przez brytyjski parlament jeszcze przed letnią przerwą w jego pracach.

Brexit do końca października

Szybkie osiągnięcie kompromisu w trwających negocjacjach Theresy May z Jeremym Corbynem miało pozwolić Wielkiej Brytanii uniknąć zaplanowanych na 23 maja wyborów do Parlamentu Europejskiego i prognozowanej porażki wyborczej konserwatystów na rzecz antysystemowej i eurosceptycznej Partii Brexitu Nigela Farage'a.

Według sondaży nowo utworzona Partia Brexitu jest faworytem do zwycięstwa w wyborach do PE (30 proc.), i wyprzedza Partię Pracy (21 proc.). Rządząca Partia Konserwatywna znalazła się dopiero na odległym, trzecim miejscu (13 proc.), tuż przed Liberalnymi Demokratami (10 proc.).

Pierwsze posiedzenie plenarne Parlamentu Europejskiego nowej kadencji odbędzie się 2 lipca 2019 roku.

Według ostatnich ustaleń z UE Wielka Brytania powinna opuścić Wspólnotę najpóźniej 31 października.