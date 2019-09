"Wzywamy zarówno Irlandię, jak i Unię Europejską, by negocjowały w dobrej wierze"





Foto: PAP/ EPA/AIDAN CRAWLEY | Video: Reuters TV Mike Pence przebywa z trzydniową wizytą w Irlandii

Przebywający z wizytą w Irlandii wiceprezydent USA Mike Pence wezwał we wtorek Unię Europejską, by negocjowała "w dobrej wierze" z brytyjskim premierem Borisem Johnsonem i osiągnęła szanujące suwerenność Wielkiej Brytanii porozumienie w sprawie brexitu.

- Stany Zjednoczone popierają decyzję Zjednoczonego Królestwa o opuszczeniu Unii Europejskiej, ale zdajemy sobie sprawę z jedynych w swoim rodzaju wyzwań dotyczących waszej granicy (z Irlandią Północną - red.) i mogę was zapewnić, że będziemy nadal zachęcać Zjednoczone Królestwo i Irlandię do zagwarantowania, by jakakolwiek umowa w sprawie brexitu szanowała Porozumienie Wielkopiątkowe - powiedział Pence w Dublinie na wspólnej konferencji prasowej z premierem Irlandii Leo Varadkarem.

Pence: wzywamy do negocjowania w dobrej wierze

Zawarte w Wielki Piątek w 1998 roku przy dyplomatycznym wsparciu USA porozumienie zakończyło trwający trzy dziesięciolecia krwawy konflikt w Irlandii Północnej.

- Jednak w sytuacji, gdy zbliża się ostateczny termin brexitu, wzywamy zarówno Irlandię, jak i Unię Europejską, by negocjowały w dobrej wierze z premierem Johnsonem i pracowały na rzecz osiągnięcia porozumienia, które uszanuje suwerenność Zjednoczonego Królestwa i zminimalizuje zaburzenia w handlu - dodał wiceprezydent USA.

Premier Irlandii: musimy się trzymać porozumienia

Varadkar poprosił Pence'a, by wyjaśnił w USA, że Irlandia musiała poprzeć porozumienie uzgodnione przez UE z Wielką Brytanią, ale Johnson chce je obecnie zmienić.

- Wiem, że jest pan świadomy skutków, jakie mieć będzie dla nas na tej wyspie twarda granica oraz ryzyka dla Porozumienia Wielkopiątkowego i pokoju. To dlatego musimy się trzymać tego porozumienia (w sprawie brexitu - red.) - podkreślił irlandzki premier.

- Panie wiceprezydencie, proszę tylko o to, by zabrał pan to posłanie ze sobą do Waszyngtonu. Nie jest to problem wywołany przez nas, to problem, który chcemy rozwiązać w ramach uporządkowanego brexitu oraz porozumienia wykluczającego twardą granicę na tej wyspie - wskazał Varadkar.