Bercow nie pozwolił. Bez głosowania nad nową umową z Unią w poniedziałek

Poparcie dla nowego porozumienia z Unią Europejską w sprawie brexitu nie będzie przedmiotem głosowania w czasie obrad Izby Gmin w Londynie - zdecydował jej spiker John Bercow.

Brytyjski rząd chciał, by w poniedziałek doszło do głosowania nad umową wynegocjowaną przez premiera Borisa Johnsona i na ostatnim unijnym szczycie. Szef rządu mówił, że posłowie w jasny sposób powinni wypowiedzieć się tego dnia, czy popierają porozumienie, czy nie.

Głosowanie takie miało się odbyć już w minioną sobotę, wtedy jednak przyjęto poprawkę, zgodnie z którą decyzja posłów o poparciu porozumienia z UE została wstrzymana do czasu przyjęcia i wejścia w życie niezbędnych ustaw związanych z brexitem.

W efekcie Johnson, zobligowany ustawą parlamentu, musiał w sobotę wysłać do Brukseli wniosek o przesuniecie daty wyjścia z UE do 31 stycznia 2020 roku, choć się pod nim nie podpisał i dołączył do niego list, w którym wyjaśnia, że to decyzja posłów, a nie jego, a on sam uważa ją za błędną.

Bercow mówi "nie"

Gabinet z Downing Street 10 miał nadzieję, że do głosowania nad umową dojdzie w tej sytuacji w poniedziałek, spiker Izby Gmin John Bercow jednak do tego nie dopuścił.

Zgodnie z regulaminem podczas jednej sesji ta sama ustawa nie może być głosowana dwa razy, o ile nie zmieniły się zasadniczo okoliczności, a jak wyjaśnił Bercow, w jego opinii od soboty nic takiego nie zaszło.

Odniósł się tym samym do kwestii dwóch wysłanych przez premiera listów. Bercow stwierdził, że ich skierowanie niczego w kwestii porozumienia Londynu z "27" nie zmienia, nie może więc ono być przedmiotem głosowania.

Po tej decyzji Bercowa rzecznik premiera Wielkiej Brytanii oświadczył, że spiker Izby Gmin "odebrał szansę na spełnienie woli Brytyjczyków".

PE czeka

Grupa sterująca ds. brexitu Parlamentu Europejskiego uważa, że w sprawie umowy o brexicie ruch należy teraz do brytyjskiego parlamentu – poinformował w poniedziałek szef grupy Guy Verhofstadt.

"Grupa sterująca ds. brexitu spotkała się dziś po południu, aby omówić najnowsze wydarzenia w Wielkiej Brytanii. Uzgodniliśmy, że doradzimy Konferencji Przewodniczących, aby poczekała na pełną ratyfikację ze strony Wielkiej Brytanii, zanim Parlament Europejski zagłosuje nad umową. Teraz wybór należy do parlamentu brytyjskiego" – napisał na Twitterze Verhofstadt, były premier Belgii, który jest głównym negocjatorem brexitu z ramienia PE.

