Sondaż: rośnie poparcie dla drugiego referendum w sprawie brexitu

Po raz pierwszy więcej Brytyjczyków popiera organizację drugiego referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej, niż się temu pomysłowi sprzeciwia - wynika z sondażu YouGov dla dziennika "The Times". Nie jest jednak jasne, czy wyborcy zmienili zdanie co do samego brexitu.

Według opublikowanych w piątek wyników badania za powtórzeniem głosowania na temat brexitu po zakończeniu procesu negocjacji z Unią Europejską opowiedziało się 42 proc. ankietowanych, a przeciwnego zdania było 40 proc.

Na pytanie, jak zagłosowaliby w ewentualnym referendum, 45 proc. Brytyjczyków zapowiedziało poparcie dla pozostania we Wspólnocie, a 42 proc. - dla jej opuszczenia. Dziewięć procent wyborców nie podjęło jeszcze decyzji, a cztery procent zapowiedziało, że nie wzięłoby udziału w plebiscycie.



"Times" zastrzegł jednak, że choć wyniki tego sondażu sugerują niewielkie zwycięstwo zwolenników zmiany decyzji z 2016 roku o brexicie, to różnica między zwolennikami i przeciwnikami członkostwa we Wspólnocie jest zbyt mała, by traktować ją jako symbol jednoznacznej zmiany opinii publicznej.



Jak podkreślono, większość badań przeprowadzonych w ciągu ostatnich trzech miesięcy kampanii przed referendum w czerwcu 2016 roku - w tym nawet sondaż przeprowadzony w dniu głosowania - wskazywały niewielkie zwycięstwo zwolenników pozostania w UE, a jednak ostatecznie Brytyjczycy opowiedzieli się za wyjściem ze Wspólnoty.



Jak wynika z sondaży, prawa do ponownego oddania głosu domaga się aż 66 proc. spośród wyborców, którzy w 2016 roku zagłosowali za dalszym członkostwem w UE i zaledwie 19 proc. tych, którzy wybrali Brexit.



Gazeta zaznaczyła jednak, że pomysł drugiego referendum konsekwentnie zyskiwał w ostatnich miesiącach poparcie wśród wyborców. Na początku roku takie rozwiązanie popierało jedynie 36 proc. ankietowanych.

May robi to źle

Jednocześnie Brytyjczycy jednoznacznie negatywnie ocenili dotychczasowy przebieg negocjacji w sprawie brexitu: aż 75 proc. uznało, że premier Theresa May źle prowadzi rozmowy z Brukselą, a przeciwnego zdania było zaledwie 14 proc. ankietowanych.



Odpowiadając na pytanie o poparcie dla partii politycznych, po 38 proc. wskazało na rządzącą Partię Konserwatywną i opozycyjną Partię Pracy. Na trzecim miejscu znaleźli się proeuropejscy Liberalni Demokraci (10 proc.), a na czwartym - eurosceptyczna Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP) z 6 proc. poparcia.



Wielka Brytania rozpoczęła proces wyjścia z UE 29 marca 2017 roku i powinna ją opuścić 29 marca 2019 roku. Zgodnie z porozumieniem o okresie przejściowym wszystkie dotychczasowe zasady, w tym dotyczące swobody przepływu osób, będą obowiązywały do 31 grudnia 2020 roku.