Wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii. Rośnie poparcie dla Partii Konserwatywnej





Partia Konserwatywna Borisa Johnsona ma 16-punktową przewagę nad opozycyjną Partią Pracy. Tak wynika z badania opinii publicznej przed grudniowymi wyborami. Wyniki opublikowała w sobotę agencja Opinium Research.

Poparcie dla konserwatystów wyniosło 44 proc., co oznacza wzrost o 3 punkty procentowe w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Partia Pracy uzyskała z kolei 28 proc., co oznacza spadek o 1 punkt procentowy Proeuropejscy Liberalni Demokraci zdobyli 14 proc., a Partia Brexitu 6 proc.

Radykalna zmiana strategii Partii Brexitu. "Powalczymy z pozostałymi partiami" Partia Brexitu w... czytaj dalej » Badanie opinii publicznej opublikowane w sobotę przez agencję Opinium Research objęło 2 008 osób w okresie od 13 listopada do 15 listopada, po tym jak Partia Brexitu zmieniła swoją strategię odnośnie grudniowych wyborów.

Johnson zadowolony z decyzji Farage'a

Zapowiedź lidera Partii Brexitu Nigela Farage'a jest dobrą wiadomością dla konserwatystów, których szanse na bezwzględną większość w Izbie Gmin znacznie rosną. Choć Johnson wiele razy odrzucał możliwość zawarcia paktu z Partią Brexitu, wyraził zadowolenie ze zmiany strategii tego ugrupowania.

"Przyjmujemy z zadowoleniem uznanie przez Nigela Farage'a tego, że kolejny parlament w klinczu bez większości jest największym zagrożeniem dla tego, by doprowadzić brexit do końca. Jeśli mielibyśmy kolejny parlament bez większości, doprowadziłoby to do dwóch jeszcze bardziej chaotycznych referendów w przyszłym roku" - napisał Johnson na Twitterze, mając na myśli powtórzenie głosowania w sprawie brexitu, co obiecuje Partia Pracy i nowy plebiscyt niepodległościowy w Szkocji, na co zdaniem brytyjskiego premiera laburzyści się zgodzą w zamian za poparcie od Szkockiej Partii Narodowej.

Informacja o tym, że Partia Brexitu nie będzie startować w okręgach konserwatystów, co w konsekwencji zwiększa szanse na to, że nowy rząd będzie miał parlamentarną większość, spowodowała umocnienie funta, który zyskał prawie 1 procent w stosunku do dolara.

Źródło: PAP Polityczna mapa Wielkiej Brytanii