May ostrzega przed kluczowym głosowaniem: możemy nigdy nie opuścić Unii Europejskiej





Wielka Brytania może nigdy nie opuścić Unii Europejskiej, jeśli w przyszłym tygodniu parlament odrzuci porozumienie w sprawie brexitu, wynegocjowane z Brukselą - ostrzegła w piątek premier Theresa May.

- Poprzyjcie je i Zjednoczone Królestwo opuści UE. Odrzućcie je i nikt nie wie, co się stanie - podkreśliła May w przemówieniu wygłoszonych w Grimsby we wschodniej Anglii.

- Możemy w ogóle nigdy nie opuścić (UE - red.). Pewna będzie jedynie utrzymująca się niepewność. Więcej miesięcy spędzonych na sprzeczaniu się o brexit, kiedy moglibyśmy skoncentrować się na poprawie naszej NHS (publicznej służby zdrowia), naszych szkół i naszych społeczności - powiedziała brytyjska premier.

Zdaniem May "potrzeba tylko jeszcze jednego wysiłku, by odnieść się do ostatecznych, konkretnych obaw naszego parlamentu. Więc nie powstrzymujmy się. Zróbmy to, co potrzebne jest parlamentarzystom, by poparli we wtorek to porozumienie".

Trzy dni, trzy scenariusze dla brexitu

Pod koniec lutego brytyjska premier przedstawiła plany przeprowadzenia w marcu trzech kluczowych głosowań w sprawie przyjęcia projektu umowy z UE. Według planu May deputowani zagłosują ponownie nad nowym negocjowanym obecnie tekstem porozumienia z Unią Europejską najpóźniej we wtorek 12 marca.

Gdyby nie poparli porozumienia, dzień później - w środę 13 marca - głosowaliby nad tym, czy Wielka Brytania powinna zdecydować się na wyjście ze Wspólnoty bez umowy.

W razie ponownego braku poparcia dla takiego wniosku, kolejnego dnia - w czwartek 14 marca - otrzymaliby szansę na poinstruowanie rządu, aby przedłużyć proces opisany w artykule 50. traktatu UE i w efekcie opóźnić brexit.

Co dalej z brexitem?

W połowie stycznia brytyjski parlament odrzucił wynegocjowany przez rząd i UE projekt umowy w sprawie brexitu, a pod koniec miesiąca zaapelował do gabinetu May, by skłonił stronę unijną do wprowadzenia zmian w kontrowersyjnym mechanizmie awaryjnym dla Irlandii Północnej (tzw. backstop). Sugerował, że wówczas mógłby poprzeć przedstawioną propozycję.

Szefowa rządu występującna konferencji prasowej w Egipcie, na marginesie szczytu UE i Ligi Państw Arabskich, podkreśliła, że po rozmowach z pozostałymi liderami UE ma poczucie, iż "istnieje realna determinacja, aby znaleźć rozwiązanie, które pozwoli Wielkiej Brytanii na wyjście z Unii Europejskiej w gładki i uporządkowany sposób, z odpowiednią umową".

Jeśli rząd nie uzyska w parlamencie poparcia dla porozumienia proponowanego przez May lub alternatywnego rozwiązania, Wielka Brytania o północy z 29 na 30 marca automatycznie opuści Wspólnotę bez umowy na mocy procedury opisanej w art. 50 traktatu o UE.

